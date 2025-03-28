Беспилотник сбит в Ростовской области

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В Чертковском районе обезврежен беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, 24 марта в регионе были сбиты 12 беспилотников.

Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен беспилотник в Чертковском районе, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем телеграм-канале.

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