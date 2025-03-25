Житель Дагестана пожаловался Путину на коррумпированных силовиков

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Участники общественного объединения, построившие в Дагестане многоквартирный дом, подвергаются вымогательству и шантажу со стороны силовиков и судей, которые препятствуют легализации здания, заявил инициатор строительства Гаджимурад Абдулмажидов.

Гаджимурад Абдулмажидов из Дагестана, отец семерых детей, бывший учитель физкультуры и руководитель детского ансамбля национальных песен и танцев, приехал в Москву в поисках защиты на федеральном уровне и рассказал свою историю корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы с женой всю жизнь работали для пользы общества и страны. Я преподавал физкультуру, руководил детским ансамблем, занимался музыкой и хореографией. Мы воспитывали четверых своих и троих приемных детей. Несмотря на это, мы не получили от государства жилье и нам было тяжело обеспечить качественный уровень жизни нашей семье", — рассказал Гаджимурад.

Решение построить многоквартирный дом своими силами казалось выходом из сложной жилищной ситуации. В 2015 году Абдулмажидовы, объединившись с другими семьями в схожем положении, создали Общественный совет гражданского общества без регистрации юридического лица и приступили к строительству на участке, принадлежащем одному из членов объединения.

"Перед тем как построить дом, мы получили разрешение у жителей соседних домов и обратились в администрацию города. Нам выдали справку о правилах землепользования, где говорилось, что на этом участке разрешается строительство дома до восьми этажей. Мы построили шестиэтажный 35-квартирный дом, соблюдая все правила строительства. В доме проживают представители разных национальностей: аварцы, кумыки, русские, табасаранцы, даргинцы, лезгины, рутульцы. Среди жильцов — учителя, врачи, военные-участники СВО, семьи погибших участников СВО, инвалиды и другие социально незащищенные граждане", — подчеркнул Абдулмажидов.

Российские законы позволяют создать общественную организацию без образования юридического лица, пояснила "Кавказскому узлу" юрист Вера Дмитриева, которая специализируется на регистрации общественных организаций. "Статья 30 Конституции устанавливает право каждого гражданина на объединение с другими для защиты своих интересов. Самым распространенным способом для защиты интересов является создание общественной организации. Согласно № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" ее можно создавать в том числе и без образования юридического лица. В данном случае группа граждан построила дом исключительно на свои средства, без привлечения других средств, в том числе инвестиций, например. Поэтому общественная организация без юрлица – самый удобный вид организации для этих людей", - сказала она "Кавказскому узлу".

Проблемы начались после завершения строительства: по словам Гаджимурада, к нему обратился житель соседнего дома, адвокат, с требованием заплатить пять миллионов рублей. "Он угрожал, что если мы не выполним его условия, то он, как адвокат, натравит на нас чиновников из надзорных, правоохранительных и судебных органов, с которыми у него имеются связи. Сказал, что подаст на нас в суд и добьется сноса нашего дома. Посоветовавшись с остальными участниками строительства дома, являющимися собственниками квартир и его жильцами, мы предложили (адвокату) пятьсот тысяч рублей или даже квартиру в нашем доме с условием, что он оставит нас в покое и не будет препятствовать в оформлении документов в необходимых для запуска в эксплуатацию дома. На это предложение он ответил, что наши соседи из дома № 31–А по улице Губденская уже дали ему две квартиры и поэтому квартиры ему не интересны", и требовал только деньги", — говорит Абдулмажидов.

Когда жильцы отказались платить требуемую сумму, адвокат подал иск в Ленинский суд Махачкалы. По словам Гаджимурада, судьи принимали незаконные решения о сносе их жилья. "Все эти решения судей были признаны незаконными и отменены судом апелляционной инстанции Верховного суда Республики Дагестан. Но (адвокат) со своим сыном продолжают препятствовать запуску эксплуатации нашего дома путем подачи на нас жалоб в суд с клеветническими сведениями, заявляя, что место расположения нашего многоэтажного дома нарушает его права", — утверждает Абдулмажидов.

Ситуация осложняется, по словам Гаджимурада, действиями организованной преступной группы, которая, как он утверждает, терроризирует его семью с 2016 года, вымогая деньги и квартиры. "На меня было совершено несколько нападений. Участники бандгруппы продолжают посещать меня по месту жительства, угрожают мне и моим близким убийством. Они также предлагали деньги моей жене Ярханат, чтобы она уговорила меня отказаться от заявлений в полицию и развелась со мной", — рассказывает Гаджимурад.

Как утверждает Абдулмажидов, сотрудники правоохранительных органов не только не помогают защите его прав, но, напротив, угрожают и проводят "преступные провокации". "Имеются видеодоказательства, как участковый угрожал мне, говоря, что он и его подручные знают все мои адреса и адреса моих близких, а также персональные данные, которые могут быть использованы с целью расправы", — заявил Гаджимурад.

В поисках справедливости Абдулмажидов обратился к общественности через социальные сети, его обращение получило тысячи просмотров на YouTube. После этого Гаджимурад и его супруга стали активно заниматься общественной деятельностью, помогая социально незащищенным людям, в том числе участникам и инвалидам СВО, многодетным семьям.

"После этого на нас начались нападки со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму при МВД Республики Дагестан. Они требовали, чтобы мы не предавали огласке нарушения прав граждан и не помогали людям в решении проблем", — утверждает Абдулмажидов.

Жена Абдулмажидова Ярханат Магомедова утверждает, что неоднократно получала угрозы в свой адрес от представителей местных криминальных кругов.

"Они ночью приходили к нам домой, зная, что мужа нет дома и я одна с маленькими детьми. Приходили с автоматами, пистолетами, ножами в руках. До этого я не знала про понятие "вор в законе", вот после них узнала, они говорили, что приходят от имени каких-то "воров в законе". Рядом с этими людьми стоял действующий сотрудник полиции, которого я узнала", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Ярханат в отчаянии решила обратиться к матери двоих лидеров этой группы, родных братьев, с просьбой остановить угрозы и давление. "Я к ней пошла, попросила успокоить сыновей, рассказала, как они себя ведут, чем занимаются, наивно полагая, что она не в курсе. Оказалось, что она прекрасно все знает и поддерживает их во всем. После моего визита к ней, угроз стало еще больше, стали приходить, говорить, что любыми средствами наведут порядок. Нам пришлось устроить детей в школу-интернат подальше от нас, чтобы защитить их. Мы не первые, кто страдает от этих людей. У них большие связи, и все бояться говорить об этом", - пожаловалась она.

В начале марта 2025 года Гаджимурад Абдулмажидов обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В своем обращении он просит дать правовую оценку действиям чиновников, возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных. "Мы просто хотим жить спокойно, растить наших детей и не бояться за их безопасность", - говорит он.

Кроме того, 6 марта Абдулмажидов был на личном приеме в аппарате президента РФ и от лица всех жителей многоквартирного дома обратился к президенту России с просьбой обеспечить защиту их прав. Он также планировал передать обращение в постпредство Дагестана, но там ему отказали в личном приеме и не приняли письменное обращение к руководителю. "И это, несмотря на то, что оказание правовой помощи представителям Дагестана, проживающим или прибывшим в Москву, является одной из главных уставных обязанностей постпредства", - говорит он.

Аппарат президента России и главное управление СК России отреагировали на обращения Абдулмажидова и переадресовали их для рассмотрения в органы прокуратуры, МВД и ФСБ Дагестана. Он не сильно обнадежен таким развитием событий, полагая, что правоохранительные органы в Дагестане не в состоянии защищать права простых граждан. В обращении к Путину, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", Абдулмажидов просил не перенаправлять его жалобу на рассмотрение в правоохранительные органы Дагестана, указывая, что не доверяет им.

На проблемы из-за отказа коррумпированных чиновников узаконить дом жалуются и другие его жильцы. "С проблемами столкнулись все жильцы нашего дома, и страдают тоже все жильцы: нам не дают возможности узаконить право собственности на наши квартиры, мы не можем провести газ в дом. Мы не можем заплатить этому адвокату 5 миллионов рублей, чтобы он отстал от нас и мы получили права собственности", - сказал "Кавказскому узлу" один из жильцов на условиях анонимности.

Жильцы опасаются и того, что могут лишится и собственности, и денег в случае сноса дома. "Мы вложились до последней копейки, работая в двух-трех местах. В результате этого произвола и шантажа, продолжающегося более 10 лет, мы уже постарели, люди устали от этого террора и болеют на нервной почве. На нас повлияли и незаконные действия судебных приставов, которые приходили к нам и периодически отключали свет и воду, несмотря на то, что здесь живут наши малолетние дети. Нам часто приходится выезжать из квартир к родственникам, поскольку дома жить стало опасно и неудобно", - рассказал другой житель, также захотевший остаться неназванным.

Еще один жилец дома пожаловался, что местные власти ничего не делают для защиты их прав. "Администрация города и другие органы власти обязаны решить эту проблему. Они вынудили нас построить многоквартирный дом, бросив нас на произвол судьбы, несмотря на то, люди работают, платят налоги, приносят пользу обществу. В Дагестане нет социальных программ. Десятки миллиардов рублей, выделенных для этого из бюджета страны, обратно уходят в Москву, поэтому мы сами вынуждены были о себе и своих детях заботиться, построив этот дом. Наиболее простой вариант решения проблемы - это признать право собственности на дом, и все проблемы будут решены. Но ни местные власти, ни республиканские не хотят нам помочь", - рассказал он.

Полковник МВД Амир Колов, который оспаривает в суде свое увольнение за критику руководства МВД, знаком с проблемой жителей этого многоквартирного дома. По его мнению, криминальные элементы в регионах Дагестана стали настоящей угрозой для безопасности республики.

"Организованные преступные группировки (ОПГ) есть в каждом регионе Дагестана. Они пользуются поддержкой полиции, прокуратуры, имеют больше связи в судах и поэтому делают все, что хотят. Их деятельность в основном противозаконна, и если завести одно дело и начать расследовать, то можно раскрыть цепочку их преступлений. Они являются большой угрозой безопасности Дагестана", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, от действий группировок страдают в основном простые граждане, которые не знают, как защищать свои права с помощью закона. "Они видят, что закон не действует, потому что обращаются в полицию и ничего не меняется. Наоборот, их еще сильнее начинают пугать и ущемлять из-за того, что они обратились в полицию. Здесь нужна политическая воля, чтобы бороться с такими ОПГ, нужны беспристрастные судьи, честные и профессиональные полицейские, следователи, чтобы начать дело и довести его до конца", - отметил он.

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