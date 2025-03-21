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16:29, 21 марта 2025

Жители села Чох столкнулись с давлением силовиков на фоне протеста против застройки земель

Село Чох. Фото: Alfred Schaerli. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организаторы схода в селе Чох, которые требуют отменить решение о передаче под застройку пастбищных земель, столкнулись с давлением силовиков, им не позволили провести собрание. Минимущества Дагестана и администрация Гунибского района после обращения сельчан к Меликову пообещали разобраться в ситуации.

Жители села Чох Гунибского района возмущены действиями главы села Нурмагомеда Нурмагомедова, который без обсуждения с населением и торгов согласовал выделение под инвестпроект 8,4 гектара земли ООО «Вандерласт».  Согласно проекту, фирма возведет в Чохе туристско-рекреационный комплекс из девяти гостевых домов, бассейна и парковки. Срок выдачи земли под проект — 20 марта.  Местные жители также возмущены несправедливым выделением земель участникам СВО. По их словам, из сельсовета более 100 человек участвовали в спецоперации. И, как утверждают сельчане, бойцам предлагали участки на склоне, а некоторым отказали даже в таких землях. В своем видеообращения на имя главы Дагестана, которое озвучил житель Чоха Заур Цохолов, они просят помочь в решении их проблем, а также отменить все постановления со дня назначения на пост Нурмагомеда Нурмагомедова, который не согласовывал их с депутатами и общественностью села, сообщил telegram-канал "Сапа Кавказ".

Житель Чоха Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что одной из главных причин возмущения местных жителей стало решение о передаче в аренду 8,4 га земли под инвестиционный проект компании ООО «Вандерласт» без согласования с местным населением. Земли также передаются ООО "Южная туристическая компания".

"Только недавно люди узнали, что глава Чоха в мае 2024 года подписал постановление о прекращении права аренды на земельный участок в населенном пункте Коммуна сельсовета Чохский площадью 26 гектаров и предоставлении его в собственность ООО "Семь Холмов". Данное решение принято со многими нарушениями, участок продан за мизерную кадастровую стоимость. Жители села, собирая сход, хотели, соблюдая все законные нормы, найти диалог с представителями власти, чтобы совместно разрешить имеющиеся проблемы. Вместо этого власти полностью игнорировали людей, и еще привлекли сотрудников силовых структур, чтобы сход не состоялся. Поэтому мы обратились к главе Дагестана", - рассказал Магомед.

Один из инициаторов схода Заур Цохолов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что намеченный на 15 марта сход жителей не состоялся из-за противодействия правоохранительных органов. В тот день по указанию руководства РОВД в село приехали полицейские, сотрудники ОМОН, около 50 человек. Поэтому было принято решение записать видеообращение на имя главы Дагестана Сергея Меликова.

За день до схода некоторым членам инициативной группы были выданы под подпись предостережения о недопустимости собрания жителей, и оказывалось давление из административных и силовых органов, сказал он. Цохолов рассказал, что он был задержан как инициатор схода и доставлен в ОМВД по Гунибскому району для составления протокола.  

"Мне вменили статью КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Но у нас намечался просто сход жителей, мы подали соответствующее уведомление, на которое не было мотивированного отказа», - говорит Цохолов.

Он пояснил, что в суде написал возражение на вменяемую ему статью КоАП РФ, и судья сообщил, что «вынесет законное решение». 

После видеообращения к главе Дагестана Цохолов получил письмо из администрации главы и правительства Дагестана, где сообщается, что обращение жителей по поводу незаконного распределения земель направлено в Минимущества Дагестана, где будет рассмотрено в установленном порядке (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Письменный ответ поступил из администрации Гунибского района, где сказано, что спорные земельные вопросы рассматриваются в судебном порядке, и будет проведена проверка законности действий главы села Чох, который с 13 марта находится в отпуске.

Сход граждан и отчет главы села будет проведен по окончанию месяца Рамадан, говорится в письме за подписью главы района Расула Гусейнова (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Лучшие земли уходят неизвестно куда, при этом участникам СВО дают совершенно непригодные для использования земли

Цохолов отметил, что жители решили собрать сход потому, что глава села решил выделить под застройку пастбищные земли села, где сейчас пасутся более двух тысяч голов скота, около 500 голов лошадей.

"Дело не столько в туркомплексе, земельные вопросы обязательно нужно согласовать с людьми, особенно в горных районах, где дефицит земли. Сейчас у главы села лежит более 400 заявлений с просьбой о выделении земельных участков. Лучшие земли уходят неизвестно куда, при этом участникам СВО дают совершенно непригодные для использования земли", - сказал Цохолов. 

Будем бороться за наши земли до последнего. Ведь ранее глава Дагестана сказал, что ни один инвестиционный проект не будет реализован без согласия жителей

Он пояснил, что срок выдачи земли под проект строительства туркомплекса истек 20 марта. 

"Если этот вопрос будет решен положительно, жители не собираются останавливаться, будем бороться за наши земли до последнего. Ведь ранее глава Дагестана сказал, что ни один инвестиционный проект не будет реализован без согласия жителей", - сказал Заур Цохолов.

"Кавказский узел" также писал, что 28 мая 2024 жители Гамсутля провели сход, на котором пожаловались, что участки земли в популярном у туристов заброшенном ауле получают посторонние люди. Они заявили о своем праве на земли предков для восстановления села.Для возрождения Гамсутля власти пообещали выделить жителям около 30 гектаров земли, но не сделали этого. Вместо гамсутлинцев документы на участки выдаются людям, не имеющим отношения к селу, в частности жителям Чоха, пожаловались гамсутлинцы на "круглом столе" в Махачкале.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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