В Ростовской области сбиты девять беспилотников

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БПЛА атаковали Тарасовской и Миллеровский районы.

Средства ПВО за ночь ликвидировали девять беспилотников над Ростовской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.

Всего, по данным военного ведомства, над регионами страны было сбито 132 украинских беспилотника.

"Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в 5.32 мск в своем телеграм-канале.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 17 марта атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. По данным властей, пострадавших нет. Вечером 16 марта министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале сообщило о сбитых над регионами юга страны беспилотниках, в том числе двух - в Ростовской области.

Утром 16 марта над областью были сбиты пять беспилотников. Накануне, в ночь на 16 марта, Слюсарь сообщил о сбитых в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе дронах. Тогда он также уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Всего в ночь с 15 на 16 марта ПВО сбила над областью, по данным военного ведомства, пять дронов.

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