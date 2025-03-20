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06:24, 20 марта 2025

Выступление волгоградского муфтия продемонстрировало противоречия среди мусульман

муфтий Мохамад Бат Кивах, фото: https://islamdag.ru/vse-ob-islame/25638

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди российских мусульман нет единства в оценке событий на Ближнем Востоке и многие представители духовенства, в отличие от муфтия Волгоградской области, предпочитают не высказываться на этот счет, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 

Как писал "Кавказский узел", муфтий Волгоградской области Мохамад Бата Кивах столкнулся с критикой со стороны некоторых единоверцев после того, как опубликовал обращение в связи с событиями в Сирии. По словам муфтия, он получил "множество оскорблений от мусульман". Обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

"Обращение муфтия Волгоградской области о геноциде в Сирии" опубликовано в телеграм-канале муфтия 13 марта. В нем говорится, что в сирийских провинциях Латакия, Джабла и Тартус "мирные жители, в том числе христиане, стали жертвами жестокого геноцида", организованного группировками, связанными с террористическими организациями. "Мужчины, женщины, старики и дети подверглись безжалостному истреблению. По данным источников, в результате этих ужасных событий погибло около 10 тысяч человек. Все эти преступления были совершены под знаменем ислама, однако те, кто за них отвечает, не имеют никакого отношения к истинной вере. Они являются настоящими извергами и преступниками", - написал муфтий и призвал "распространять призывы к миру, а также молиться за народ Сирии".

Конфликт, возникший вокруг видеообращения муфтия Мохамада Бата Киваха, для «Кавказского узла» прокомментировали эксперт в области международного права Роман Мельниченко, правозащитник Александр Верховский, исламовед Муслим Юнусов и его коллега, пожелавший остаться анонимным. 

Для точной оценки ситуации вокруг обращения волгоградского муфтия «необходимо выйти из христианской парадигмы, в которой так или иначе находятся большинство россиян», считает Мельниченко. 

«В мусульманской культуре нет посредников между правоверным и Богом, и каждый отвечает сам за себя и потому, например, муфтий - это простой, равный другим мусульманин, который просто выполняет определённые функции, которыми наделила его мусульманская община. Отсюда и наши удивления по поводу активного выражения мусульманами различных позиций, в том числе отличных от позиций мусульманского "руководства". Но это не следует расценивать как выпады против власти», - объяснил он. 

Форма выражения позиций мусульманина по поводу актуальных тем, по мнению эксперта, может быть «довольно резкой, но она редко доходит до каких-либо реальных непоправимых шагов». Перевод конфликта в правовую плоскость, с применением статей уголовного кодекса - таких, как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - здесь, по предположению Мельниченко, маловероятен, «так как уголовная статья применяется, если имеются основания опасаться осуществления этой угрозы».

«Комментарии, даже очень резкие, не дают почвы для подобных опасений. Что касается публичного извинения, то на это также следует смотреть с позиции мусульман, где публичная речь имеет очень высокую стоимость. Речь, произнесенная настоящим мусульманином, означает именно то, что она означает, в данном случае его раскаяние», - сказал Роман Мельниченко.

Дать правовую оценку угрозам Мохамаду Бата Киваху со стороны анонимных комментаторов его видеообращения могут только следователи, прокуроры или судьи в рамках уголовных дел, например по статье об угрозе убийством, считает Александр Верховский.

«Найти в подобных комментариях и угрозах муфтию признаки экстремизма могут не просто эксперты, а именно сотрудники следственных, надзорных и судебных органов. Но сомневаюсь, что подобное уголовное дело будет заведено, так как выявление комментаторов — занятие крайне сложное, а «висяки» следователям не нужны. То же касается и признаков террористической деятельности», - сказал Александр Верховский.

По состоянию на 5.50 мск 20 марта под публикацией с обращением волгоградского муфтия насчитывается 3521 комментарий, однако среди этих комментариев уже нет тех, которые содержат прямые оскорбления, угрозы или поддержку насилия. О том, что комментарии с оправданием насилия и жестокости были удалены, ранее писало издание V1.ru. Авторы некоторых комментариев под обращением Мохамада Бата Киваха указывают, что встречали такие высказывания. "Первый мусульманин, который осудил эти убийства. В чатах многие мусульмане либо молчат, либо одобряют или оправдывают", - написала 14 марта пользователь мессенджера Julia Lapulya. 

В России существует несколько духовных управлений мусульман, и все они, включая муфтиев, «воздерживаются от комментариев по поводу событий в Сирии», указал исламовед, пожелавший остаться анонимным. 

«Высказались единицы. Один из Ставрополья, мы знаем. И вот - из Волгоградской области. В нашем мусульманском сообществе (России) нет единства по этому вопросу», - признался эксперт, указав на недопустимость насилия над мирным населением, «какой бы веры люди ни были». Насилие над мирными гражданами допускают представители так называемых радикальных исламистских группировок, отметил исламовед.

Заместитель муфтия Ставропольского края Шахабуддин Гусейнов, выступая на видеоконференции с журналистом Максимом Шевченко, ссылался на друзей и коллег из Сирии, заявляя, что сотни тысяч граждан выходят на демонстрации в поддержку новой власти, а убийства безоружных людей происходят “естественно”, но не по распоряжению властей, а по произволу “мародеров и бандитов”. 10 марта Telegram-канал ДУМ Ставропольского края сообщил, что Гусейнов еще в феврале был уволен с поста и “никакого отношения к управлению не имеет”. 12 марта в канале ДУМ Ставрополья было опубликовано сообщение о "глубоких соболезнованиях народу Сирии в связи с трагической гибелью ни в чем неповинных людей". "На западном побережье Сирии произошла одна из самых масштабных трагедий в современной истории страны. Боевики устроили массовые расправы над мирным населением. Жертвами этих атак стали несколько тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети", - говорится в публикации. 

Астраханский исламовед Муслим Юнусов обратил внимание, что «практически нет такого военного конфликта в истории войн, когда бы не страдало мирное население». «Мы знаем, что, к сожалению, в войнах гибнут в большей степени мирные люди», - констатировал он.

По мнению Юнусова, от оценочных и критичных суждений по поводу современной ситуации в Сирии следует воздержаться, поскольку такие суждения не помогут стабилизации обстановки. 

«Мы пока внимательно наблюдаем за теми процессами, которые там происходят. Сейчас те силы, которые в многострадальной Сирии пришли к власти, пытаются найти между собой консенсус, чтобы наладить, наконец, мирную жизнь в стране. Не надо пока делать резких заявлений», - заявил Муслим Юнусов.

Духовное управление мусульман России 9 марта опубликовало на своем сайте призыв к силам, которые пришли к власти в Сирии, “найти возможности для налаживания внутринационального диалога, установить механизмы учета мнения и интересов религиозных меньшинств”. События, жертвами которых стали “сотни и тысячи мирных граждан” названы в этой публикации “настоящей трагедией”, однако от осуждения ДУМ воздержалось. “Сочувствуя и сопереживая всем жертвам сирийской междоусобицы, мы призываем все стороны проявить волю к компромиссу, миру и согласию”, - говорится в тексте. 13 марта Telegram-канал ДУМ России сообщил, что глава управления, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, выступая на дипломатическом ифтаре, “призвал сирийские власти проявить наилучшие качества мусульман”. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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