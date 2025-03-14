Работники "Горсервиса" в Дербенте выступили против ареста бывшего директора

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Стихийная акция работников "Горсервиса" в поддержку одного из руководителей предприятия Шамиля Гагаева, арестованного по делу о превышении полномочий и ущербе на 9 миллиардов рублей, прошла в Дербенте, они заявили об отказе от работы. Глава города призвал сотрудников бесперебойно вывозить мусор.

Сегодня сотрудники дербентского "Горсервиса" провели стихийную акцию в поддержку задержанного руководителя Шамиля гагаева, сообщил Telegram-канал "Мой Дербент". Как следует из видео, несколько человек развернули плакаты. На одном из них было написано:" Шамиль Гагаев", на другом: "Сотрудники "Горсервиса" отказываются работать без несправедливо обвиненного Шамиля Гагаева". После этого они быстро свернули плакаты.

Глава Дербента Ахмед Кулиев встретился с сотрудниками «Горсервиса».Обсуждены все волнующие их вопросы. Было достигнуто понимание, что необходимо обеспечить бесперебойное функционирование организации по вывозу твердых коммунальных отходов, сообщили сегодня "Дербентские новости".

На сайте и в Telegram-канале администрации Дербента не содержится сообщения об этой встрече.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения "Горсервис" в Дербенте, которого подозревают в причинении ущерба государству на 9 млрд рублей из-за незаконной транспортировки мусора, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК России)сообщил Telegram-канал "Криминальная хроника", который ведет глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

По версии следствия, что с февраля 2021 года по май 2023 года директор МАУ «Горсервис» в сговоре с сотрудниками администрации Дербента "осуществлял незаконную транспортировку твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории Дербента, на несанкционированную свалку, расположенную вблизи населенного пункта Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления ТКО" При этом «Горсервис» должен был вывозить отходы "на лицензированный полигон «Грин-Тау», расположенный в районе горы «Пушкин Тау» города Избербаша для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.

Как писал "Кавказский узел", на расстоянии полутора километров от дагестанского села Дюзляр (также упоминается как Дюзлер) расположен мусорный полигон. Свалка горит постоянно, ветер разносит ядовитый дым на многие километры, жалуются местные жители.

"Своими действиями подозреваемый нанёс государству ущерб на общую сумму более 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

11 марта в здании "Горсервис" и домовладениях подозреваемого, и бывших сотрудников администрации города, которые проходят по делу как свидетели, прошли обыски, изъяты документация и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте.

На приложенном к сообщении видео видны пачки пятитысячных купюр, а также доллары.

Речь идет о Шамиле Гагаеве, сообщил 12 марта "Коммерсант".

Как следует из данных в Telegram-канале "Горсервиса", Гагаев сейчас занимает должность заместителя директора.

Поздно вечером 13 марта Кировский районный суд арестовал подозреваемого Шамиля Гагаева, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале "Фемида Дагестана".

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц и 28 дней, до 10 мая 2025 года, указано в сообщении.

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