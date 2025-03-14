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12:40, 14 марта 2025

Порозовевшее озеро напугало краснодарцев

Порозовевшее озеро в микрорайоне Пашковском города Краснодара. Скриншот видео tvkrasnodar.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель Следкома потребовал отчета о проверке по жалобам жителей Краснодара, встревоженных необычным цветом озера.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по жалобе о нарушении природоохранного законодательства в краснодарском микрорайоне Пашковском, сообщило ведомство 13 марта в своем телеграм-канале.

"В Информационный центр СК России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения природоохранного законодательства в микрорайоне Пашковском города Краснодара. Неустановленные лица на протяжении длительного времени сливают канализационные стоки в местное озеро, что привело к гибели флоры и фауны, а также распространению неприятного запаха, которым вынуждены дышать граждане. Несмотря на многочисленные обращения, нарушения не устранены, загрязнение водоема продолжается", - говорится в публикации.

Краевое управление СКР проводит процессуальную проверку, и председатель СКР потребовал доклада "о предварительных и окончательных результатах" проверки, сообщило ведомство. Управление СКР по Краснодарскому краю сделало репост этой публикации, не сопроводив ее дополнительной информацией.

Ранее жители Краснодара пожаловались на неестественное изменение цвета местного озера. Водоем стал розового цвета, и некоторые горожане сочли это следствием распространения необычных водорослей, другие уверены, что в озеро слили химическое вещество, сообщил 13 марта "Блокнот Краснодара".

По предварительным данным мэрии, причиной изменения цвета воды на розовый стали цианобактерии, содержащие красный пигмент, который и придает такой оттенок озеру, сообщил 13 марта "Коммерсант".

В администрации отметили, что надзорные ведомства приезжают на заводы, чтобы провести проверку. "Систематический бурный рост бактерий может быть обусловлен сложившимся комплексом антропогенных и природных факторов", - привело издание слова сотрудника пресс-службы администрации Краснодара.

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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