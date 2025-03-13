Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело против жителя Дагестана, который опубликовал оправдывающие терроризм комментарии.

Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (статья 205.2 УК РФ) совершении преступления террористической направленности, сообщило сегодня РИА "Дагестан" .

По версии следствия, в сентябре 2024 года 20-летний обвиняемый, находясь в Махачкале, опубликовал комментарии, оправдывающие террористическую деятельность."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщило управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале 12 марта.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Дагестане признал виновным в оправдании терроризма Салима Джабраилова за опубликованные в соцсети и мессенджере аудиозапись и книгу с призывами к войне с "неверными" и приговорил его к 40 тысячам рублей штрафа.

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