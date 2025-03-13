Контрактник-рецидивист получил срок за уклонение от службы в Кабардино-Балкарии

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Наказание контрактнику Никите Осипову - 11 лет строгого режима за уклонение от воинской службы, - стало максимальным в практике Нальчикского гарнизонного военного суда с начала российской операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд 12 марта вынес приговор бывшему военнослужащему Никите Осипову, признав его виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации. Осипов 11 ноября 2024 года не явился в воинскую часть и без уважительных причин отсутствовал на службе до 17 декабря, когда полицейские задержали его в Прохладном.

В суде Осипов полностью признал свою вину и “высказал сожаление о содеянном”. Тем не менее, Осипов был признан рецидивистом: он “уже неоднократно осуждался за совершение в том числе тяжких преступлений к реальному лишению свободы, по одному из которых, совершенных до поступления на военную службу по контракту, имел непогашенную и неснятую судимость”, сообщила пресс-служба военного суда.

Кроме того, 15 января 2025 года Нальчикский гарнизонный военный суд уже вынес приговор Осипову по другому делу - он получил 8 лет “за совершенные в период прохождения военной службы тяжкие преступления”. Согласно информации в картотеке на сайте суда, в январе Осипову вынесли приговор по той же статье об уклонении от службы в период мобилизации.

По новому делу суд назначил Осипову шесть лет лишения свободы, но окончательное наказание определил путем частичного сложения этого срока с предыдущим, восьмилетним. Таким образом, Никита Осипов приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Пресс-служба суда отметила, что это максимальный срок, назначенный за воинские преступления в практике Нальчикского гарнизонного военного суда с февраля 2022 года.

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