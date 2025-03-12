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04:31, 12 марта 2025

Восемь человек пострадали при сходе лавины в Армении

Альпинист в снегу. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot

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Восемь испанских альпинистов госпитализированы после схода лавины на горе Арагац в Армении. Еще один человек пропал без вести.

Девять альпинистов из Испании попали под лавину на северной вершине горы Арагац, сообщили 11 марта корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Службы спасения МВД Армении.

По словам представителя ведомства, восемь альпинистов удалось вытащить из-под лавины, еще один – пропал без вести.

«Ведутся поисковые работы. В спасательной операции участвует спасательные группы, в том числе особого назначения, к поискам также привлекли два вертолета», - отметил представитель Службы спасения.

В Минздрав Армении «Кавказскому узлу» сообщили, что  восемь альпинистов, пострадавших при сходе лавины, госпитализированы. «Предварительно врачи диагностировали у них политравмы легкой и средней тяжести», - заявил сотрудник пресс-службы.

Напомним, что лавина объемом 1200 кубометров сошла вечером 27 февраля на автодорогу местного значения Метрада - Хушет в районе села Верхнее Хваршини в Дагестане. В результате без транспортного сообщения остались четыре села в Цумадинском районе.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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