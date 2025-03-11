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12:17, 11 марта 2025

Водители автобусов в Северной Осетии предупредили о готовности к забастовке

Автобусы в Северной Осетии. Фото: https://alaniatv.ru/studencheskie-avtobusy-planiruyut-do-kontsa-goda-zapustit-vo-vseh-rajonah-severnoj-osetii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной протеста водителей предприятия "Автоколонна-1691" Алагирского района стали задержки заработной платы.

Если долги по зарплате не будут погашены до 14 марта, с 15 марта водители откажутся выходить в рейсы.

О проблемах транспортники известили главу района Ислама Дзантиева.

На совещании в администрации он заявил, что проблема тянется больше двух лет. Предприятие базируется в районе, но принадлежит Минимущества республики, сообщило 10 марта издание Ossetia.news.

«Нам поступило письмо от работников «Автоколонна 1691».... Уведомляют, что 15 числа прекращают работу транспорта ввиду того, что образовалась задолженность по зарплате. Мы планируем сейчас встретиться с ними, поговорим с работниками», - сказал Дзантиев, сова которого приводит издание.

По данным телеграм-канала Mash Gor, сумма долгов перед водителями составляет 5,5 миллиона рублей.

Следком начал проверку по факту невыплаты зарплат.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что сотрудникам Государственного унитарного автотранспортного предприятия «Автоколонна 1691» не выплачивают заработную плату.  По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по РСО -Алания организовано проведение процессуальной проверки", говорится в релизе, опубликованном 10 марта в телеграм-канале Следственного управления СКР по республике.

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Автор: "Кавказский узел"

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