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05:35, 11 марта 2025

Трое заключенных колонии в Батайске обвинены в причастности к экстремистам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключенные батайской колонии задержаны по подозрению в организации ячейки экстремистского объединения "Арестантского уголовного единства"*.

По версии следствия, трое заключенных исправительной колонии №15 в Батайске Сергей Макаркин, Тигран Петоян и Сергей Ивахненко руководили преступной ячейкой, распределяли заключенных на разные уровни преступной иерархии, контролировали соблюдение "воровских законов" и "понятий", пропагандировали их. Кроме того, они организовали сбор и распределение денег для участников движения и решали конфликты между заключенными, пишет 10 марта "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 марта в Карачаево-Черкесии были осуждены семь человек за причастность к экстремистам.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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