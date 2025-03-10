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22:03, 10 марта 2025

Судебная победа заключенного из Дагестана обнадежила правозащитников

Молоточек судьи. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение суда, признавшего нарушение прав заключенного из Дагестана Виталия Силаева в колонии Норильска, вышло за рамки распространенной судебной практики и вселяет надежду на то, что сотрудники колоний будут серьезнее относиться к правам заключенных-мусульман, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", заключенный из Дагестана Виталий Силаев был наказан в колонии Норильска за ночной намаз. Он подал иск к колонии, и суд в Избербаше признал, что его права были нарушены.

Решение суда по иску Виталия Силаева к колонии стало редким случаем, когда суд пошел навстречу заключенному, и оно важно для других заключенных, указали в комментариях "Кавказскому узлу" председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, исполняющий обязанности директора фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан и правозащитник ЦЗПЧ Мемориал*, пожелавший не указывать своего имени.

Это беспрецедентное решение. Суды не так часто идут навстречу заключенным

"Могу сказать, что это беспрецедентное решение. Суды не так часто идут навстречу заключенным. Но в этом случае суд, наверное, исходил из того, что право на вероисповедание, закрепленное в Конституции, имеет большую юридическую силу, чем, например, нормативы ФСИН в виде правил внутреннего распорядка (ПВР) или режим дня. Рядовой сотрудник обычно исполняет ту инструкцию, которую ему дает начальник колонии. Есть инструкция наказывать за намаз ночью - так и поступает. Но есть коллизия. У них написано, что с 22.00 вечера до 06.00 утра – режим сна, никаких передвижений в это время не разрешается. И в этом смысле намаз в 04.00-05.00 утра – это нарушение. По логике вещей должно быть предусмотрено отдельным пунктом, что мусульмане могут пять раз намаз делать. И если человек, никому не мешая, делает намаз в пять утра, то это не должно считаться нарушением ПВР. ФСИНу нужно везде применять эту логику", – сказал "Кавказскому узлу" Валентин Богдан.

Данное решение суда может положительно повлиять на ситуацию с другими заключенными-мусульманами, если войдет в законную силу, указал юрист.

"Это решение суда может стать хорошей причиной для актуализации проблемы. Оно может повлиять и на то, что другие заключенные, имеющие аналогичные проблемы, тоже будут обращаться в суды. Но все это только в том случае, если решение войдет в законную силу. Решение, конечно, будет обжаловано. Но очень важно, чтобы его оставили без изменений после обжалования", - подчеркнул он.

Выходцы с Северного Кавказа сталкиваются в колониях с предвзятым отношением сотрудников и других заключенных, там нередко нарушаются их права на свободу вероисповедания, указали в апреле 2021 года правозащитники.

Решение суда по иску Виталия Силаева является уникальным, согласен правозащитник ЦЗПЧ Мемориал*. "Это решение можно назвать уникальным. Если бы жалоба рассматривалась не в регионе, где исповедуют ислам, то такого решения не было бы. Случаев обращения в суд с подобными жалобами много, но положительных решений нет. Также много обращений в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, но везде - оправдание действий администрации", - сказал он "Кавказскому узлу".

 Права мусульман в колониях нарушают почти повсеместно

Религиозные права мусульман в колониях нарушают почти повсеместно, за исключением Северного Кавказа, отметил правозащитник.

"Очень болезненно такие ограничения воспринимают осуждённые мусульмане с наступлением месяца Рамадан, а давление со стороны администраций колоний в этом месяце, как правило, усиливается. Хотелось бы, чтобы подобных примеров, как это решение суда, было больше, может быть, эта проблема сдвинется с места", - отметил он.

Возможно, суды, наконец, признают, что право на вероисповедание важнее правил ФСИН

Суд вынес справедливое решение по иску Силаева, уверен Шамиль Хадулаев. "Я слышал про это дело и очень рад, что суд в итоге принял такое решение, фактически встав на сторону заключенного. Это очень важное решение. Возможно, суды, наконец, признают, что право на свободное вероисповедание важнее всех правил ФСИН. Да, по правилам ФСИН есть определенное время для намаза, но если заключенный никому не мешает, не нарушает права других заключенных, то это не должно считаться нарушением и за это никого не должны наказывать", - сказал он "Кавказскому узлу".

В последнее время, по словам Хадулаева, в ОНК Дагестана мало обращений по поводу запрета на намаз. "Сейчас очень мало таких обращений. Раньше было много случаев. Но в последнее время жалоб нет. Возможно, в колониях стали более лояльно относиться к заключенным, которые делают намаз ночью, и никто из других арестантов на это не жалуется", - предположил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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