Деятельность образовательной программы Евросоюза приостановлена в Азербайджане

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Прекращение реализации проектов программы Erasmus+ негативно скажется на образовательном секторе страны, считает глава представительства программы в Баку Парвиз Багиров.

Реализация всех проектов программы ЕС Erasmus+ по поддержке образования "негласно приостановлена", сообщил глава местного офиса этой структуры Парвиз Багиров. По его словам, новые проекты уже не регистрируются (правительством Азербайджана - прим. "Кавказского узла"), а исполнение активных программ прекращено.

"Это означает, что нет никакого прогресса по сотням студенческих и преподавательских обменов ICM (программа мобильности студентов по Erasmus+ - прим. "Кавказского узла"), проектам CBHE (повышение потенциала в высшем образовании, программа Erasmus+), нет подвижек по инициативам Жана Монне и другим проектам Erasmus+. То есть новые проекты не регистрируются, а исполнение активных программ прекращено", - написал Багиров на своей странице в Facebook*.

В связи со сложившейся ситуацией национальный офис Erasmus+ также в преддверии закрытия, заявил он.

"Это может оказать серьезное влияние на будущую реализацию программы и помешать продолжению реализации проектов Erasmus+ в нашей стране. За годы работы в рамках Erasmus+ были реализованы сотни проектов, тысячи студентов и преподавателей прошли обучение и приобрели опыт в престижных европейских университетах. Наши университеты присоединились к современным инновационным проектам, установлены важные партнерские отношения в сфере науки и образования", - продолжил Багиров.

Он отметил, что приостановка реализации 27 проектов с общим бюджетом в 20 миллионов манатов (около 12 тысяч долларов США) окажет серьезное негативное влияние на сферу высшего образования Азербайджана и международное сотрудничество.

Erasmus+ — это программа ЕС по поддержке образования, обучения, молодежи и спорта в Европе. Программа уделяет особое внимание социальной интеграции, переходу к зеленым и цифровым технологиям и содействию участию молодежи в демократической жизни. Она поддерживает приоритеты и мероприятия, изложенные в Европейском образовательном пространстве, Плане действий по цифровому образованию и Европейской повестке дня в области навыков, сообщается на сайте программы.

Багиров назвал сферы, по которым осуществлялись проекты программы Erasmus+ в Азербайджане. Это, в частности, повышение исследовательского потенциала, развитие устойчивой предпринимательской экосистемы, в том числе поддержка стартапов, зеленая энергия и изменение климата, энергоэффективность и др.

В программу Erasmus+ были вовлечены 32 вуза Азербайджана. По словам Багирова, академическое сотрудничество между этими вузами и европейскими университетами, формировалось главным образом посредством проектов в рамках Erasmus+. И теперь остановка данного процесса может серьезно повлиять на международную деятельность этих университетов, считает Багиров.

Парвиз Багиров отметил, что благодаря Erasmus+ ускорилась интеграция системы высшего образования Азербайджана в европейское образовательное пространство, в Азербайджан пришли новые знания и навыки. Благодаря этим проектам во многих университетах были построены современные научные лаборатории, внедрены новые технологии и расширены возможности исследований.

По его словам, ситуация с будущим реализации программы Erasmus+ остается неопределенной.

"К сожалению, пока конкретных путей решения не просматривается. С нашей стороны предоставлена информация во все соответствующие структуры и ведется поиск путей решения проблемы", - резюмировал Багиров. Он подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию.

Представители министерства образования Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Азербайджанский активист, директор базирующегося в Женеве Института прав человека (ИПЧ) Эмин Гусейнов считает, что приостановление деятельности программы Erasmus+ "направлено на ограждение азербайджанской молодежи от "негативного воздействия" Запада".

"Приостановление деятельности программы укладывается в общую тенденцию политики правительства по ограничению связей с ЕС и в целом Западом. С другой стороны, некоторые чиновники полагают, что приостановление направления студентов в Европу будет купировать "угрозы", исходящие от Запада. Дело в том, что программы Erasmus+ предполагают отправление в Европу студентов на обучение в течение одного-двух семестров. За это время молодые люди не только повышают свои знания по выбранной специальности, но также попадают в среду, где свободно излагают свои мнения, знакомятся поближе с образом жизни европейцев, уровнем жизни в Европы. Это резко контрастирует с отсутствием академических и других свобод в Азербайджане. Возвращаясь, многие молодые люди начинают негативно воспринимать такую азербайджанскую действительность", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

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