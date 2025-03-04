Погорельцы из многодетной семьи в Волгоградской области добились внимания Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отцу 10 детей из Волгоградской области предложено пойти на СВО ради восстановления его сгоревшего дома. Глава СК России поручил провести проверку информации о нарушении прав многодетной семьи.

После того, как в доме многодетной семьи в хуторе Желтухин Иловлинского района произошел пожар, десять детей и их родители пять месяцев проживают у знакомых.

Глава семьи Геннадий Мартынов рассказал, что пожар произошел 27 сентября 2024 года из-за короткого замыкания. "Все произошло очень быстро. Чудом ни жена, ни дети не пострадали. Но огонь уничтожил всё, что у нас было. Сгорела бытовая техника, мебель, одежда. Всё – вплоть до учебников и письменных принадлежностей. От дома, по сути, осталась лишь одна печка. Все деревянные перекрытия уничтожены. Даже небольшая кирпичная пристройка и та обрушилась", - цитирует Мартынова "Высота 102".

Мужчина рассказала, что вещи первой необходимости им дали соседи. "Все скинулись вещами. Но сейчас вопрос остро стоит по жилью. Нас временно приютила одна из местных жительниц. Она сдала нам две комнаты в своем доме. Но вечно так продолжаться не может", - добавил он.

Мартынов и его жена воспитывают десятерых детей, пятеро из них у женщины - от первого брака. "Но всех их я считаю родными. Младшим у нас восемь месяцев, два, три и четыре года. Старшим 9, 10, 11, 13, 17 и 19 лет. Две старшие дочки у меня учатся в колледже во Фролово. Естественно, им нужно в финансовом плане помогать. Да и в целом на все наше хозяйство в месяц уходит прилично. Поэтому говорить о строительстве нового дома не приходится, у нас даже на то, чтобы снять полноценное жилье, денег сейчас нет", – отметил он.

По его словам, работы в селе практически нет работы, приходится подрабатывать разнорабочим у местных фермеров, и основной заработок приходится на летний сезон. Семья несколько раз просила власти помочь с восстановлением жилья, но безрезультатно.

"После пожара район нам перечислил несколько десятков тысяч рублей, а также помог восстановить документы. Мы благодарны этому, но объективно без помощи государства нам сейчас не восстановить жилье. Я лично обращался в администрацию, мне одна из наших местных чиновниц посоветовала подписать контракт и отправляться на СВО. Мол, на "подъемные" родные смогут купить какой-никакой дом. Ну пойду я туда, возможно, погибну, а кто позаботится о жене и ребятах? На что они будут жить? - сказал Мартынов.

Региональные власти отметили, что семья находится на контроле и ей оказываются многие виды помощи, в том числе и психологическая поддержка.

– В связи с трудными жизненными обстоятельствами семье оказана экстренная психологическая помощь, а также материальная поддержка в виде взрослой и детской одежды, средств личной гигиены, канцелярских товаров, игрушек, детского питания. Специалисты центра оказали помощь в восстановлении документов, заключен договор на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, за семьей закреплен социальный работник. Специалисты центра продолжают социальное и психологическое сопровождение семьи и детей", – рассказали в комитете социальной защиты населения Волгоградской области в ответ на запрос о погорельцах.

По данным чиновников, семья получила компенсацию в размере 61,1 тысячи рублей.

Глава СК России поручил провести проверку информации о нарушении прав многодетной семьи. "До настоящего времени администрацией благоустроенная жилплощадь гражданам не предоставлена, им предложено приобрести новый дом за свой счет. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщается в телеграм-канале волгоградского Следкома.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России