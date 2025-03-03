Суд приговорил к колонии военного со Ставрополья за отсутствие в части

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Военнослужащий Юрий Лучший в октябре 2023 года не вернулся в свою войсковую часть и в апреле 2024 года сам пришел в отдел полиции. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии.

Дело рассматривал Ставропольский гарнизонный военный суд. В ходе суда адвокат военнослужащего заявил, что он не подписывал контракт, не получал выплаты за участие в боевых действиях, при этом восемь месяцев находился на передней линии боевых действий, где получил контузию, заболевания почек, психиатрические и неврологические расстройства.

Однако суд счел военнослужащего виновным.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе .

"Кавказский узел" также писал, что военнослужащего Владислава Бетеева Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы. Бетеев 15 августа 2023 года, "желая отдохнуть от прохождения военной службы", самовольно оставил место службы - пункт временной дислокации неназванной войсковой части и до 3 октября того же года находился по месту жительства в Северной Осетии. Затем он самостоятельно прибыл в военную комендатуру Владикавказа. Защитник Бетеева счел приговор незаконным и несправедливым из-за чрезмерной суровости и попросил отменить его, назначив подзащитному условный срок. Мотивировал он свое мнение, в частности, тем, что Бетеева ранее не был судим, вину признал, раскаялся, самостоятельно обратился в органы военного управления для участия в специальной военной операции, где проходил службу, а также болен рядом заболеваний. Суд доводам защиты не внял и оставил приговор Бетееву без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

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