Три жительницы Ставрополья обвинены в связях с ИГ*

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Суд заочно арестовал трех жительниц Ставрополья, которых следствие считает причастными к боевикам "Исламского государства"* в Сирии.

Нефтекумский райсуд заочно арестовал трех жительниц Ставрополья, которые, по данным следствия, выехали в Сирию, чтобы помогать боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает сегодня "Коммерсант".

Все три женщины - жительницы Нефтекумского муниципального округа, они обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По данным следствия, они в разное время вылетели из России в Турцию и Египет, чтобы пересечь границу Сирии и примкнуть к боевикам террористической организации, говорится в публикации на сайте суда.

Две из трех женщин прибыли в сирийский город Ракка и там приняли участие в деятельности террористической организации, оказывая медицинскую помощь раненым боевикам. Также они шили одежду и покупали продукты и товары первой необходимости для боевиков, считают следователи.

Третья женщина, по версии следствия, проводила беседы, пропагандируя "Исламское государство"*, а также обучала арабскому языку жен и детей боевиков "для поддержания деятельности террористической организации".

"Все три женщины скрываются от органов предварительного следствия за пределами территории РФ, в связи с чем объявлены в международный розыск", - сообщила пресс-служба суда.

Суд заочно арестовал каждую из обвиняемых на два месяца, срок их ареста будет считаться с момента пересечения границы России в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории России, отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

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