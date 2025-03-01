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09:58, 1 марта 2025

Жителей Прохладного обеспокоили участившиеся звонки о бомбах в школах

Подросток и полиция. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние два месяца учеников школ в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии несколько раз эвакуировали из-за ложных сообщений о бомбах. Родители возмущены тем, что силовики не могут пресечь действия телефонных террористов.

Вчера в школе № 8 города Прохладного во время занятий была объявлена эвакуация.  Детям было велено в срочном порядке покинуть здание. Причиной стал поступивший̆ в школу телефонный звонок о том, что в здании заложена бомба.

Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщила прохладненская активистка Анастасия Емельянова.

"Это был не первый ложный звонок, поступивший именно в эту школу за последние два месяца. Первый раз сообщение о бомбе поступило в эту школу в конце прошлого года. Дети выбегали в панике, без верхней одежды, и в сменной обуви. Пальто и куртки им потом бросали  вслед", – рассказала она.

Емельянова добавила, что детей завели в расположенную рядом со школой церковь, откуда их потом забирали родители. По словам активистки, тогда от стресса у некоторых детей возникли проблемы со здоровьем. У кого-то заболел живот, кого-то стошнило, кто-то жаловался на головную боль. Пришлось обращаться за медицинской помощью.

Второй раз ложный звонок поступил в январе. Потом еще несколько.

Родительница одного из учеников, сообщила, что дети почти привыкли к ложным звонкам и уже не боятся. Эвакуацию воспринимают они как розыгрыш.

"С одной стороны, хорошо, что так, но другой – а вдруг действительно что то произойдет серьезное, а дети, да и взрослые, не среагируют. Как в сказке про пастуха, который кричал "волки, волки", обманывая народ, а когда волки действительно напали, ему уже никто не поверил", – сказала она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Вся эта ситуация с ложными звонками, по словам родительницы, ее, как и остальных родителей, серьезно тревожит. Это и страх за ребенка, и срыв учебного процесса, и то, что им приходится отвлекаться от работы и бежать в школу.

После каждого ложного звонка в школу прибывают наряды полиции, кинологи с собаками.  Они осматривают здание и ничего не находят.

Родители недоумевают, почему правоохранительные органы не могут выявить телефонного террориста и привлечь его к ответственности. Они заявили, что не верят, что звонки поступают из-за пределов России.

"Если бы это было так, то наверняка звонили бы не только в одну школу, но и в другие тоже. Но то, что в четвертый раз звонят в одну и ту же школу, говорит о том, что надо обратить внимание на местных хулиганов", – считает Анастасия Емельянова.

Родители предполагают, что звонивший может быть кем-то вроде обиженного ученика, который мстит кому-то в школе за что-то.

Сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что телефонные террористы научились хорошо маскироваться. Они могут звонить с использованием поддельных sim-карт, использовать функцию анти-определителя номера, либо звонить по интернету. Во всех этих случаях поиск затруднен. Но тем не менее 70 процентов таких преступлений раскрываются, отметил он.

Если прохладненского лжетеррориста поймают, он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, а может быть даже получит срок лишения свободы, добавил силовик.

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Автор: Людмила Маратова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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