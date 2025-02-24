Бабушка избитого кадета казачьего корпуса в Шахтах обвинила следователя в бездействии

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Семья учащегося казачьего кадетского корпуса, который был избит педагогом, потребовала забрать дело из Следственного комитета города Шахты, так как следователь бездействует более года.

"Кавказский узел" писал, что 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. В начале февраля родители девятиклассника получили в ответ на заявление в следственные органы отказ в возбуждении уголовного дела. В августе 2024 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.

Бабушка учащегося Шахтинского казачьего кадетского корпуса Инна Маринец обвинила следователя, который занимается делом об избиении несовершеннолетнего, в бездействие, пишет 23 февраля 161.ru.

Инна Маринец в ходе личного приема у заместителя руководителя регионального следственного управления Следкома Александра Валиева, а также в обращении в Следком заявила, что следователь по делу ее внука бездействует больше года. По ее словам, с момента регистрации сообщения о преступлении и начала проверки было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые затем отменялись руководством следственного отдела как необоснованные. Также, отметила она, до сих не выполнены некоторые проверочные действия, которые могли бы помочь установить обстоятельства инцидента.

Бабушка кадета утверждает, что судебно-медицинская экспертиза была проведена без учета всех имеющихся медицинских документов, следователь не истребовал и не приобщил к материалам дела документ из медицинских учреждений, куда обращался кадет. Также, по ее словам, не было проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа в отношении руководителей корпуса, хотя они дали на это согласие еще в январе прошлого года.

Маринец утверждает, что одноклассники внука видели, кто его побил.

По словам бабушки кадета, следователь сообщил юристам, что материалы проверки с октября прошлого года находятся в Следственном управлении СК по Ростовской области, однако, как выяснилось, в ноябре прошлого года было отменено предыдущее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а в декабре была проведена дополнительная проверка по указанному материалу, о чем потерпевшие не были уведомлены.

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