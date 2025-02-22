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23:57, 22 февраля 2025

Оппозиционер Акрам Шабыев арестован в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Акрам Шабыев получил 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Шабыева преследуют за критику властей в социальных сетях, заявили однопартийцы.

"Кавказский узел" писал, что как минимум 11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по уголовным делам. В их числе Ниямеддин Ахмедов, Лачин Велиев, Агиль Гумбатов, Шахин Гаджиев, Ализамин Салаев, Сахиб Мамедзаде, Эльхан Алиев, Эльбаи Керимли, Эльнур Гасанов, Муталлим Оруджева и Пюнхан Керимли.

Акрам Шабыев 20 февраля был вызван в Хазарское управление полиции Баку и на следующий день отправлен под административный арест сроком на 30 суток, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Аяз Магеррамли.

Шабыева признали виновным по статье 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана. "Конечно же, ни о каком неповиновении речи не может быть, если человек сам явился в полицию по первому же вызову. Очевидно, что Шабыева арестовали за активную деятельность в социальных сетях, за критические посты и комментарии в адрес властей страны", - сказал Магеррамли, добавив, что у активиста не было адвоката по выбору.

За последние три месяца более 10 активистов ПНФА были арестованы в административном порядке по надуманным обвинениям, сообщил зампред партии. "Большинство из них оказались за решеткой за посты или комментарии”, - подчеркнул Магеррамли. 

В Хазарском районном суде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Шабыева. 

"Кавказский узел" писал также, что активист Ордубадского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Аскер Агасой получил 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Соратники считают, что его преследуют за критические публикации в социальных сетях.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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