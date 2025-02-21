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18:19, 21 февраля 2025

Мать избитой в Махачкале школьницы потребовала наказания виновных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие не нашло состава преступления в избиении школьницы ее сверстницами, девочки не были даже отстранены от занятий, сообщила мать девятиклассницы. По подобным преступлениям ответственность наступает с 14-летнего возраста, указали юристы.

Как сообщил «Черновик», избиение ученицы 9 класса группой школьниц закончилось бюрократическими отписками следствия. 

«В мае прошлого года, в одной из заброшек Махачкалы, ученицы 9-го класса элитной гимназии №1 им. Омарова, избили свою сверстницу. Поиздевавшись над ней, они попытались совершить в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера. Девочки-подростки снимали на свои мобильные телефоны то, как они избивают и издеваются над своей жертвой. А потом угрожали, что распространят видео в интернете, если она кому-нибудь об этом расскажет. Жертва нашла в себе силы не молчать, но… в следственных органах не нашли оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в публикации от 18 февраля.

Мать избитой ученицы махачкалинской гимназии рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что продолжит свою борьбу и добьется наказания для тех, кто причастен к избиению дочери.

Мать девочки уверена, что при желании правоохранительные органы могли наказать виновных.

"Нам изначально сказали, что не хотят наказать девочек. Еще и нас уговаривали прекратить борьбу. Понимаете, никто из школьниц и их родителей не подошел и не извинился за то, что они сделали с моей девочкой. Некоторые родители даже с ухмылкой смотрят, когда видят нас на улице, город же маленький, видим друг друга время от времени. Вы не представляете, как тяжело жить, когда не можешь добиться справедливости. Я хочу наказания всех тех, кто в этом участвовали. Если следствие посчитает, что руководство школы тоже виновато, то пусть и они понесут наказание", - сказала она, еле сдерживая слезы.

После избиения ее дочь не хотела посещать школу.

"Мы хотели перевести ее, но для этого нужно было сдать все экзамены и получить диплом об окончании 9-го класса. Но химию мы не смогли сдать. Теперь она по пятницам ходит в эту же школу на занятия по химии, чтобы сдать экзамен и потом мы ее переведем. Конечно, ей сложно, тяжело ходить туда, видеть те же лица. Это же ребенок, которого избили, но никто не понес наказания за это", - пожаловалась мать школьницы.

Многодетная семья еле сводит концы с концами, поэтому не может нанять адвоката по соглашению.

"Адвокаты нам помогали, но у нас уже нет средств, чтобы платить за их услуги. Мы многодетная семья, с трудом все успеваем, нам очень тяжело нанять адвоката. Но все равно мы будем делать все, чтобы добиться справедливости", - сказала мать ученицы.

Она также добавила, что участницы избиения все еще продолжают учиться в этой школе.

«Нам говорили, что их <отстранят>. Но никого они не <отстранили>, они сдали экзамены, кто-то окончил школу, кто-то продолжает учиться. Вот такая у нас ситуация. И как моя дочка может ходить в эту школу? Вы представляете, в каком она состоянии после всей этой истории?», - спросила мать девочки.

Чтобы возбудить уголовное дело нужно провести дополнительную экспертизу, сказал юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"* после ознакомления с делом.

«В данном случае по информации адвоката избитой девушки спорным является вопрос об экспертной оценке тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Пострадавшая сторона утверждает, что экспертной оценке подвергнуты не все медицинские документы. В таких случаях явно требуется дополнительная судебная экспертиза с предоставлением на нее всей медицинской документации. И уже по итогам можно будет делать выводы о квалификации содеянного как умышленного причинения  легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, уголовная ответственность за групповое избиение наступает с 14 лет.

«Максимальная квалификация, в случае установления вреда здоровью средней тяжести, здесь возможна по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если будет доказан хулиганский мотив, то ещё и из хулиганских побуждений по п. "д" той же части ст. 112 УК РФ. Уголовная ответственность за это деяние наступает с 14 лет. Возможность квалификации содеянного как покушения на насильственные действия сексуального характера зависит от конкретных обстоятельств дела, показаний участников произошедшего и характера повреждений у потерпевшей. За такие преступления уголовная ответственность также наступает с 14 лет», - объяснила она.

А дирекция школы может быть наказана, если знала о происходящем, но не пыталась предотвратить.

«К сотрудникам учебного заведения меры дисциплинарной ответственности могут применяться, если они были осведомлены о травле ребенка одноклассниками, но не принимали мер», - добавила она.

Юрист Патимат Абдулаева также подтверждает, что уголовная ответственность по таким делам наступает с 14 лет.

"Возраст для привлечения к уголовной ответственности обычно 16 лет. Но за ряд составов преступлений предусмотрена ответственность с 14 лет. Например, тяжкий вред здоровью, средний вред здоровью, убийство, насильственные действия сексуального характера или другие. Возможно, там мог иметь место легкий вред здоровью", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она советует родителям девочки жаловаться в Генпрокуратуру Дагестана.  

"Это насильственные действия сексуального характера. Пусть родители жалуются и получат официальные ответы и из ответов видно будет позиция. Жаловаться надо на имя прокурора РФ  и Дагестана. Они спускают на имя нижестоящих и официально отвечают и разъясняют. Один такой ответ и позиция органов будет понятна", - отметила она.  

Эмирмагомед Давудов, директор МБОУ "Гимназия №1" имени С.М.Омарова, где произошел инцидент, заверяет, что лично он был заинтересован в расследовании.

"Когда произошел этот инцидент, мы сами обратились в правоохранительные органы. Мы написали заявление, правоохранительные органы подключились, провели расследование и не завели дело. Я подробности расследования не знаю, но они пришли к выводу, что нет основания возбуждать дело. Алгоритм нашей работы заключался в том, чтобы донести проблему до органов по делам несовершеннолетних, работать, участвовать в процессе. Мы все это сделали. А они приняли свое решение по этому поводу», - рассказал он  корреспонденту "Кавказского узла».

По его словам, подобных инцидентов в школе не было, но участницы инцидента состояли в группе риска.

«Вы понимаете, проблемы там не было. Они все были подруги.Не было таких конфликтов, не было скандалов. Но они все были дети из группы риска, то есть они плохо учились, пропускали уроки, были трудные дети, родители не контролировали, оставались без их внимания, не было надзора со стороны родителей.  С ними работали психологи, у нас есть все документы. Но не было конфликтов с их участием», - сказал директор гимназии.

После инцидента у школы не было основания для отстранения участниц инцидента.

"Есть такое понятие как презумпция невиновности. Мы не можем отстранить их, если на это нет законных оснований, то есть их вина не доказана органами. В этом случае мы не можем самостоятельно принимать решение об их отчислении. Тем более, что впереди были экзамены по ЕГЭ. Все они сдали экзамены и поступили в учебные заведения среднего профессионального образования", - добавил Давудов. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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