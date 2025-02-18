Жители Славянска-на-Кубани пожаловались на отсутствие уведомлений об атаках БПЛА

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В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников не было сирен или смс-оповещений, это помешало своевременно укрыться, рассказали местные жители. Угрозы жизни раненой девочки нет.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани были повреждены два частных дома и пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в районную больницу

Жизни пострадавшего в результате атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани ребенка ничего не угрожает, рассказали «Кавказскому узлу» в Славянской центральной районной больнице.

«Утром 17 февраля девочку привезли к нам с раной в области живота. Оказали необходимую помощь, девочка была под наблюдением наших врачей. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Но родители решили на всякий случай перевезти ребенка в Краснодар», - сообщил дежурный врач больницы.

Теперь опасаемся находиться рядом с окнами

Житель Славянска-на-Кубани Алиса Литвинова рассказала, что в городе не было воздушной тревоги.

"Воздушной тревоги не было. Смс от сотовых операторов как всегда приходят тогда, когда уже всё произошло, а то и вовсе когда уже давно всё отменили. Девочка пострадала из-за того, что лежала у окна. Если бы было предупреждение или воздушная тревога, она бы как минимум побежала бы к родителям. Теперь опасаемся находиться рядом с окнами. Видели кадры, как у них все выбило наружу. Если бы включали сирены при сбитии беспилотников над городом, люди бы возможно и укрылись, у кого, конечно, есть такая возможность, но по крайней мере у окон никто бы сидеть не стал", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, пострадавшие жители не покинули свои дома. "Им помогли пленкой закрыть все дыры, обещали, что скоро им все компенсируют или отремонтируют", - сообщила она.

Мила Шеркунова также подтвердила, что не получала смс от сотовых операторов.

"Во-первых, не было света, сирены тоже лично я не слышала. Смс тоже не получили. Возможно это из-за того, что система не успевают такое большое количество сообщений отправлять, перегружается. Хотелось бы знать, что есть опасность и успеть где-то укрыться", - сказала «Кавказскому узлу» жительница города.

Глава города Роман Синяговский рассказал, что в настоящее время оценивается размер ущерба жителям двух частных домовладений.

«Вчера специалисты посетили их, обследовали территорию, в настоящее время оценивается ущерб. Жители получат необходимую финансовую помощь в виде компенсации», - рассказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, необходимости покинуть поврежденные дома не было. Он также подтвердил, что угрозы жизни пострадавшей девочке нет.

«Угрозы жизни нет, ребенок находится под наблюдением докторов», - отметил он.

Федеральные и региональные власти не несут ответственность за причиненный здоровью людей из-за атаки дронов, поскольку в России война официально не объявлена, отмечает юрист Татьяна Алексеева.

"Поэтому формально ответственность несет Украина. По закону федеральные или местные власти не несут ответственность за это. Но ситуация меняется, если объявляется режим ЧС на территории, где была атака и есть жертвы, раненые и весомый ущерб. В этом случае, пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей, если имущество пострадало полностью", - рассказала она.

По ее словам, если нет режима ЧС, то государство как правило добровольно компенсирует ущерб.

"Практика показывает, что если последствия атаки не такие серьезные, повреждения небольшие, то ЧС не вводится, и вопрос компенсации решается на уровне местных властей. То есть государство компенсирует на добровольной основе. На уровне местного самоуправления создается комиссия, которая посещает дома и фиксирует повреждения, оценивая ущерб. Если общий ущерб не превышает 12 млн рублей, то все решается региональными властями. Пострадавшим необходимо убедиться, что их включили в список граждан, которым необходима компенсация», - сообщила юрист.

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