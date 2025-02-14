Семья срочника из Элисты требует наказать виновных в его смерти

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Командование части в Ростовской области восемь дней отказывало солдату-срочнику с симптомами пневмонии в медпомощи, в госпиталь Артур Магтагян попал уже в тяжелом состоянии и впоследствии умер от поражения легких. Родных солдата не информируют о результатах расследования и экспертизы тела.

20-летний солдат срочной службы из Элисты Артур Магтагян умер 29 декабря 2024 года в ростовском госпитале. По словам его брата Карлена, причиной смерти стало бездействие и неоказание квалифицированной медицинской помощи.

"12 декабря у Артура поднялась температура до 38.9. 13 декабря в лазарете военной части 91706 ему поставили капельницу с физраствором, после чего его состояние не улучшилось. Ему давали витамины и отправляли обратно в лазарет. Сослуживцы приносили лекарства, купленные на деньги, отправленные мной, поскольку в медчасти отсутствовало необходимое лечение", - рассказал он "Кавказскому узлу".

15 декабря Артур прислал брату видео, в котором жаловался на боль в левой стороне груди и подмышечной зоне, а также сильный кашель.

"Ему сказали, что физраствор закончился, сделали укол димедрола при температуре 39.3 и отправили обратно в лазарет. Вечером его рвало, тошнило, речь стала невнятной, появилась отдышка. 16 декабря у Артура начались опоясывающие боли в области груди и живота. Он не спал всю ночь, сидя на стуле. 16 декабря Артур попросил отвезти его в госпиталь в Новочеркасск, так как боли в груди были невыносимыми, но ему сказали, что машина сломана и будет отремонтирована только через три дня. 19 декабря в медчасти ему снова сделали укол димедрола", - сообщил Карлен Магтагян.

Утром 20 декабря, спустя восемь дней после ухудшения состояния, Артура наконец отвезли в госпиталь Новочеркасска.

«Он написал мне, что в 11.30 они выезжают в госпиталь. По прибытию в госпиталь Артур едва стоял на ногах, речь была невнятная, состояние тяжелое. Он продолжал просить о помощи, так как терпеть боль уже было невозможно. В 15.30 он отправил мне сообщение, что его привезли в госпиталь Новочеркасска и скинул мне местоположение. В госпитале врачи решили произвести хирургическое вмешательство, в результате чего было выкачано из организма 1,5 литра гноя, диагноз - "двусторонняя пневмония". Артур перестал выходить на связь, и 20 декабря в 21.00 за Артуром выехали врачи Ростовского госпиталя на реанимобиле, так как состояние моего брата было крайне тяжелым. Дальше началось самое страшное, два дня никакой информации от кого-либо о состоянии Артура не поступало. Лишь спустя три дня, приложив собственные усилия и связи, мы смогли узнать, что он находится в Ростове-на-Дону в 1602-м военном клиническом госпитале. Дозвониться туда, чтобы выяснить хоть какую-то информацию, было невозможно. Все телефоны, указанные на официальном сайте госпиталя, не отвечали", - рассказал Карлен.

Родные только 23 декабря смогли узнать, что Артур подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в ростовском госпитале.

"26 декабря я приехал в Ростов-на-Дону и увидел, что Артур введен в искусственную кому. 29 декабря 2024 года Артур скончался от стопроцентного поражения легких, точный диагноз так и не был установлен. В воинской части, где проходил службу Артур, до момента смерти не знали, где находится их солдат и что с ним происходит. Именно я 29 декабря сообщил в часть, что Артура не стало. Командир части не поверил и заявил, что быть такого не может. Не воинская часть сообщает родственникам о происшествии, а родственники сообщают в часть. Виновные все без исключения должны быть наказаны, а иначе случай будет не единичным. Солдату с острой опоясывающей болью, температурой 39, которая держалась больше недели, кололи димедрол и вливали чистый физраствор. Разве это лечение?" - возмущается брат срочника.

Карлен Магтагян обратился к президенту России и в Следственный комитет с требованием возбудить дело и наказать виновных в смерти брата. 28 января Карлен получил письмо из Следственного комитета, в котором сообщалось, что его обращение перенаправлено в Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу.

"Кроме этой информации у меня ничего нет. Еще я знаю, что судмедэкспертиза была назначена 3 на января 2025 года, и до сих пор нет результатов. Я не знаю, какой следователь занимается этим делом. 13 февраля я интересовался в войсковой части, мне ничего не сказали", - пожаловался он.

По словам Карлена, Артур был в семье долгожданным ребенком. 11 февраля ему мог бы исполниться 21.

"У нас разница с ним 10 лет. Он был профессиональным футболистом, играл в клубе "Уралан". Потом пошел в армию, планировал продолжить военное дело, потому что с детства мечтал стать военным. Он не курил, не пил, воспитанный очень. Его там убили в буквальном смысле", - добавил брат.

В медицинском свидетельстве о смерти от 6 января указано, что Артур Магтагян умер 29 декабря 2024 года, а причина смерти "устанавливается". 9 января 2025 года врио командира войсковой части В.Малышев, где служил Артур, подписал приказ об исключении Артура из списка личного состава части. Кроме этого в приказе указано, что смерть наступила в период военной службы.

"Смерть наступила в период прохождения военной службы, связана с исполнением обязанностей военной службы", - говорится в приказе, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

За смерть срочника ответственность несет командир части, уверен юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

"У нас военнослужащие получают медицинскую помощь только с согласия вышестоящего командира, в данном случае командира части. То есть он обращается к своему командиру с просьбой об оказании медпомощи. Очевидно, что ответственность за его гибель несет командир части, который своевременно не направил его к врачам. Кроме него, за это ответственен также медицинский персонал, который не оказал медицинскую помощь в необходимом виде. Существуют протоколы, согласно которым они обязаны в течение определенного времени определить диагноз и приступить к лечению. Так как квалификации персонала не хватало для определения диагноза, они не смогли оказать ему необходимую помощь, что привело к его гибели", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам юриста, в первую очередь родственникам следует обращаться в военную прокуратуру с требованием возбудить дело.

"Они обязаны возбудить дело по факту неоказания медицинской помощи, которое стало причиной смерти срочника. При должном расследовании командир и врачи части будут наказаны, но так как уже много времени прошло, могут возникнуть сложности. Проблема в том, что тело, когда доходит до судмедкспертизы, может быть подвержено определенным изменениям, и когда такое происходит, врачи пытаются разными способами скрыть причину смерти. Доказать их вину будет тяжело. Чем больше проходит времени, тем сложнее это становится. Чем быстрее родные обращаются в прокуратуру, тем больше шансов, что виновные будут наказаны", - подчеркнул он.

С мнением Мугунянца согласна юрист "Комитета солдатских матерей".

"Есть опасность, что уже сразу после смерти срочника врачи и командование все подчистили, чтобы к ним не было вопросов и претензий. Практика показывает, что это случаются довольно часто: документы вдруг теряются, следствие не может найти их и использовать в деле. Поэтому самое первое, что необходимо родным в таких случаях, сразу же писать заявления во все инстанции и просить изъять все документы, которые касаются его службы. Раз в справке написано, что причина смерти не установлена, это значит, что врачи части не представили им никаких медицинских документов", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Практика, когда больных военнослужащих не отправляют на лечение в госпиталь, сформировалась еще в советские годы.

"Эта практика не нова, она была в советские годы: в госпиталь привозят тогда, когда человек уже умирает и помочь ему нельзя. Мы очень долго боролись против нее, и после 2000-х стало чуть лучше. За жизнь и здоровье военнослужащего отвечает командир части, следовательно, он должен быть наказан, а также медперсонал. Но самое важное, чтобы были соответствующие документы для того, чтобы доказать их вину. Направление в госпиталь подписывает командир части, он должен получать сводки от медроты о состоянии срочника, то есть документы должны быть. Но вопрос, есть ли они все еще или уже нет", - отметила она.

Уполномоченный по правам человека Калмыкии Валерий Чуб, который выразил готовность оказать помощь в расследовании причин смерти Артура, отказался от комментариев. При этом когда Карлен Магтагян обращался к нему за помощью, Чуб обещал ему оказать необходимую юридическую помощь.

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