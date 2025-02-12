Бывший разведчик из Нальчика обвинен в экстремизме

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Житель Нальчика Аслан Шогенов, служивший разведчиком, обвинен в вымогательстве и участии в экстремистском сообществе.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляцию жителя Нальчика Аслана Шогенова на арест. Как заявила защита, Шогенов 28 декабря 2024 года был помещен под домашний арест по делу о вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ), но спустя два дня, 30 декабря 2024 года, он был арестован на два месяца, а в дело добавилось обвинение в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Защита, попросив смягчить меру пресечения, указала, что у Шогенова есть четверо детей, ведомственная награда министерства обороны РФ - медаль "За возвращение Крыма", он проходил службу по контракту в подразделении разведки.

Однако суд отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставил арест Шогенова до 27 февраля в силе, следует из определения суда. Суть обвинений в участии в экстремистском сообществе и вымогательстве в документе не приведена, однако указано, что по делу об экстремистском сообществе проходят еще пять обвиняемых.

"Кавказский узел" также писал, что в январе был задержан 52-летний житель Нальчика, подозреваемый в публикации в соцсети призывов к экстремизму.

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