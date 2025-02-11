Обвинение в ростовском суде запросило реальные сроки для пятерых граждан Украины

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На заседании Южного окружного военного суда гособвинение запросило сроки от пяти лет и десяти месяцев до шести лет для пятерых граждан Украины, обвиняемых в участии в террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года на рассмотрение Южного окружного военного суда поступило уголовное дело пятерых граждан Украины Ивана Безлепкина, Юрия Макаренко, Глеба Петрука, Владимира Пузанова и Дмитрия Рейваха, которые обвиняются в участии в террористической организации.

Обвинение попросило назначить реальные сроки заключения пятерым гражданам Украины, которые обвиняются в участии в террористической организации, пишет 10 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Одному из подсудимых прокурор запросил пять лет и десять месяцев колонии, еще четверым - по шесть лет колонии каждому. Оглашение приговора назначено на 11 февраля.

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