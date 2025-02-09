Масштабная авария произошла на газопроводе в Тбилиси

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Центральный газопровод получил серьезные повреждения в Тбилиси. Полностью обесточены два района грузинской столицы.

В результате масштабной аварии на газопроводе в Тбилиси повреждены участки, которые обеспечивают районы Ваке и Сабуртало.

Восстановление подачи газа абонентам начнется поэтапно в первой половине дня завтра, 10 февраля, сообщает телеграм-канал "NEWSGEORGIA / Новости – Грузия" со ссылкой на распределительную компанию Tbilisi Energy.

На сайте самой компании сообщается, центральный газопровод предположительно был поврежден "третьей стороной". "По данному факту ведется расследование, и дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время", - отмечает Tbilisi Energy.

В компании призывают жителей Тбилиси быть осторожными и не оставлять газовые краны открытыми.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2022 года во время строительных работ в Тбилиси был поврежден газопровод, без газа и отопления тогда остались около 7500 человек.

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