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07:03, 9 февраля 2025

Военный осужден во Владикавказе за уклонение от службы

Военный суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

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Суд во Владикавказе приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Георгия Гатеева, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Георгий Гатеев не явился в срок на службу, а находился по месту своего жительства, где проводил время по своему усмотрению. Спустя время он сам явился в войсковую часть во Владикавказе.

На суде Гатеев признал свою вину и раскаялся, он пояснил, что помогал своей престарелой матери, у которой проблемы со здоровьем. Он отметил, что после того, как к ней приехала его сестра, он явился на службу, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда.

Суд признал Гатеева виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Комментариев от представителей Георгия Гатеева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 декабря 2023 года стало известно, что суд во Владикавказе приговорил к шести годам заключения контрактника Арслана Абдусаламова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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