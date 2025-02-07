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10:13, 7 февраля 2025

Задержаны подозреваемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону

Подозреваемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Фото: ЦОС ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две женщины, задержанные силовиками, сообщили, что готовили взрыв в Ростове-на-Дону по заданию украинских спецслужб.

В Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе задержаны четверо "агентов-женщин", завербованных украинскими спецслужбами для терактов "в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса", сообщила сегодня ФСБ.

По версии ведомства, на территории Украины женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены "по признакам преступлений террористической направленности". "От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до тридцати лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Две из четырех задержанных подозреваются в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, сообщает сегодня ТАСС. Агентство опубликовало видеозапись, на которой молодая женщина, чье лицо заретушировано, сообщает, что была завербована в 2023 году сотрудником Службы безопасности Украины. "На территорию Ростова-на-Дону прибыла в конце ноября 2024 года", - говорит женщина.

Другая задержанная рассказала на видео, что они собирали информацию о чиновниках, в том числе Минобороны, и членах их семей. "Результаты слежки, фото и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram", - сказала она.

Также, по словам задержанных, им поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля. Компоненты для взрывного устройства они приобретали в торговых точках Ростова-на-Дону, в маркетплейсах и забирали из тайников, подготовленных кураторами, пишет агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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