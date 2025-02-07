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05:26, 7 февраля 2025

Армянские исследователи заявили об уничтожении Азербайджаном памятника в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большая платформа-броня озер Ал, памятник мегалитической культуры Армении, уничтожена азербайджанскими властями, заявила академическая платформа Monument Watch.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. 5 декабря карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

Академическая платформа Monument Watch со ссылкой на спутниковые снимки и данные мониторинговой организации "Армянский культурный ландшафт", обнаружила уничтожение одного  из важнейших памятников мегалитической культуры Армении. Территория, где расположена Большая платформа-броня озер Ал, перешла под контроль Азербайджана в результате карабахской войны 2020 года и боевых действий на границе в 2021 году, отмечают исследователи. 

"Этот памятник, находясь в стратегически важном пограничном пункте, был разрушен в ходе строительства военного объекта", - говорится в сообщении Monument Watch. По данным организации, азербайджанская сторона уничтожает местные археологические памятники и изменяет ландшафт, проводя на границе укрепительные и военные работы. 

Археолог Левон Мкртчян отмечает, что памятник был изучен и оцифрован его рабочей группой еще до карабахской войны 2020 года. По его словам, платформа-броня была уникальна как своими размерами (около 30 метров), так и своей конструкцией (она включала внутренний двор, множество камер, рыбовидный стелы и другие элементы). По его оценке, она, вероятно, являлась главным сооружением мегалитического комплекса озер Ал.

"К сожалению, в результате агрессии против Армении, памятник оказался под контролем азербайджанских войск. Судя по всему, будучи стратегически важным пограничным пунктом, он был разрушен из-за строительства военных объектов. Эта трагическая утрата", - отметил археолог. 

Monument Watch напоминает о требованиях статьи 4 Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая запрещает любые акты вандализма и вводит абсолютный запрет на акты расправы, направленные против культурных ценностей. Согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1999 года, который также действует в случае немеждународных (этнических) конфликтов, запрещены любые акты вражды и расправы в отношении культурного наследия, а такие действия, согласно статье 15, квалифицируются как международное преступление.

Большое и Малое озера Ал расположены на северо-западе Сюникского нагорья, менее чем в трех километрах от границ природного заповедника Джермук, свидетельствуют данные Google Maps. Армянское название озер - Мец Ал и Покр Ал, азербайджанское - Беюк-Алагель и Кичик-Алагель.

Азербайджанские власти официально не сообщали о каких-либо работах в близи этих озер. Осенью 2020 года сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов, говоря об этих озерах под контролем Азербайджана, заявил, что "существующие водные ресурсы Кельбаджарского района будут еще раз изучены и оценены", следует из публикации Oxu.az от 26 ноября 2020 года.  

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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