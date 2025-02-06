Кубанская чиновница уволилась после проверки сбора средств на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пресс-секретарь Заксобрания Кубани Диана Купридо не смогла подтвердить, что потратила на помощь участникам СВО все 13,7 миллиона рублей, которые она собрала для помощи морским пехотинцам Каспийской флотилии.

Пресс-секретарь Законодательного собрания Краснодарского края Диана Купридо была вынуждена уйти в отставку после проверки ее декларации о доходах. С апреля 2022 года она является администратором телеграм-канала "Черные береты Каспия", который информирует об СВО и собирает помощь для военнослужащих.

На карту Купридо в 2023 году поступило 13,7 миллиона рублей, она не смогла подтвердить их расходование в полном объеме. По ее словам, на них были куплены дроны, военная экипировка и техника. Диана Купридо заявила, что иногда предоставить чеки от покупок для военнослужащих затруднительно, сообщил 5 февраля "Коммерсант".

Весной 2024 года она сдала декларацию о доходах и расходах, а в ноябре 2024 года ее пригласили на ведомственную комиссию из-за неполноты сведений в декларации.

"Я подготовила отчет с приложением чеков, а также выписки о тратах по карте, где был подписан каждый перевод. В некоторых случаях чеки не выдавались. Например, в целях экономии военную форму мы приобретали на вещевом рынке, автотранспорт – у частных лиц. Я предлагала проверяющим сделать запросы в ГАИ и опросить предпринимателей, которые продавали нам форму. Вместо этого комиссия просто сделала вывод, что сведения, подтверждающие законность получения и целевое расходование денежных средств, в полном объеме не предоставлены", – пояснила Купридо.

В рамках декларационной кампании от одного из госслужащих не было получено подтверждения о законности получения в 2023 году денег, сумма которых превышает его общий доход за 2023-й, 2022-й и 2021-й годы. Материалы проверки направлены в прокуратуру, отметили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани.

Юрист из Краснодара Алексей Аванесян отметил, что проверка прокуратуры может грозить Диане Купридо более серьезными последствиями, чем увольнение с работы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.