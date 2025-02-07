RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:56, 7 февраля 2025

Суд вынес приговор по делу об аферах с питанием детей в школах Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший замдиректора "Махачкалапродукта" признан виновным в получении взяток за поставки продуктов в школы и приговорен к 7,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля 2022 года Советский райсуд Махачкалы заключил под стражу сотрудника МКУ "Махачкалапродукт" - одного из подозреваемых в хищении продуктов питания из городских школ. 1 мая стало известно, что на два месяца по делу о хищении продуктов на 2,8 миллиона рублей были арестованы начальник отдела "Махачкалапродукта" и двое заведующих производством городских школ. В июле 2022 года суд поместил под стражу замдиректора "Махачкалапродукта", подозреваемого в получении взяток за поставки продуктов в городскую школу.

Бывший заместитель директора "Махачкалапродукта" получил 7,5 года лишения свободы. Он признан виновным в получении взяток (более 20 эпизодов). По версии следствия и суда, с сентября 2021 по февраль 2022 года обвиняемый вместе с другими лицами регулярно получал взятки от заведующих производством школ Махачкалы взамен на непроведение проверок объемов запрашиваемых продуктов. Общая сумма взяток составила 441 тысяч рублей. Из них 30% должен был получать замдиректора "Махачкалапродукта", говорится в сообщении на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Напомним, 28 апреля 2022 года стало известно, что начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы подозреваются в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Орден Мужества Джамалудина Саидова. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Унцукульского района от 06.02.25, https://t.me/uncukulskyraion/9856?single
14:43, 6 февраля 2025
Два военнослужащих из Дагестана убиты на Украине
Законодательное собрание Краснодарского края. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
13:42, 6 февраля 2025
Кубанская чиновница уволилась после проверки сбора средств на СВО
Здание "Крокус Сити Холла" после теракта, 30 марта 2024 года. Фото: Е. Н. Соложеницин (Eg0rk0t323). https://ru.wikipedia.org/
12:43, 6 февраля 2025
Завершено расследование дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
06 февраля 2025, 11:10
Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

Птицы в "Сафари-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
06 февраля 2025, 10:39
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафари-парке"

Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше