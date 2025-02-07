Суд вынес приговор по делу об аферах с питанием детей в школах Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший замдиректора "Махачкалапродукта" признан виновным в получении взяток за поставки продуктов в школы и приговорен к 7,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля 2022 года Советский райсуд Махачкалы заключил под стражу сотрудника МКУ "Махачкалапродукт" - одного из подозреваемых в хищении продуктов питания из городских школ. 1 мая стало известно, что на два месяца по делу о хищении продуктов на 2,8 миллиона рублей были арестованы начальник отдела "Махачкалапродукта" и двое заведующих производством городских школ. В июле 2022 года суд поместил под стражу замдиректора "Махачкалапродукта", подозреваемого в получении взяток за поставки продуктов в городскую школу.

Бывший заместитель директора "Махачкалапродукта" получил 7,5 года лишения свободы. Он признан виновным в получении взяток (более 20 эпизодов). По версии следствия и суда, с сентября 2021 по февраль 2022 года обвиняемый вместе с другими лицами регулярно получал взятки от заведующих производством школ Махачкалы взамен на непроведение проверок объемов запрашиваемых продуктов. Общая сумма взяток составила 441 тысяч рублей. Из них 30% должен был получать замдиректора "Махачкалапродукта", говорится в сообщении на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Напомним, 28 апреля 2022 года стало известно, что начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы подозреваются в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.