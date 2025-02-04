RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:07, 4 февраля 2025

Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После суицида вынужденного переселенца Замира Квеквескира участники акции протеста в Тбилиси потребовали от властей активизировать борьбу с коррупцией и соблюдать права переселенцев.

3 февраля жители Грузии провели акцию около министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты в Тбилиси в знак солидарности с Замиром Квеквескиром и другими беженцами. Участники акции выразили протест против коррупции.

27 января беженец Замир Квеквескир попытался совершить суицид в агентстве по делам беженцев, 1 февраля он умер в больнице.

Участники акции протеста стояли около входа в министерство и держали плакаты с надписями: "Коррупция убивает", "Солидарность с беженцами", передал корреспондент "Кавказского узла".

Для таких беженцев, как Замир Квеквескир, ситуация безнадежная, отметила участница акции Майя. "Очень трудно пройти через бюрократические процедуры, преимущество дают социально незащищенным, тем кто родился в Абхазии. Даже тем, у кого есть статус ветерана боевых действий в Абхазии, трудно приобщить этот документ к делу", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Самой Майе удалось получить небольшую квартиру в правительственных дачах в Мцхнети, около Тбилиси. "Сейчас мы эту дачу продали и деньги использовали как первый взнос за ипотечную квартиру. Но не всем везет как нам. К сожалению, кто-то из беженцев смог получить несколько квартир на семью. А кто-то остался буквально на улице", – отметила она.

Майя рассказала, что является по профессии искусствоведом, но сейчас у нее бутик в Тбилиси.

Вынужденная переселенка из Сухуми Нана Гахария также указала, что беженцам в Грузии трудно отстаивать свои права. "Беженец, который остался наедине с такими проблемами, как Замир Квеквескир, должен знать, что все проблемы можно решить, стоя вместе. Спасибо беженцам, которые разделили нашу боль сегодня. У нас у всех были проблемы сегодня", – написала на своей странице в Facebook* Гахария, перевод публикации которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что требующие выполнить ранее данные властями общения о выделении жилья вынужденно переселенные лица и ранее прибегали к экстремальным формам протеста. Так, в 2010 году беженка Нана Пипия попыталась совершить суицид у здания министерства беженцев.

В 2012 году попытался также совершить суицид Вахтанг Чантуриа у здания министерства беженцев в Тбилиси.

В 2014 году в Поти беженка Дали Абурджания также попыталась совершить самоподжог.

В 2022 году беженец Зураб Чичошвили в знак протеста против выселения из социального совершил суицид, информировал телеграм-канал "Javakhadze | Джавахадзе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:00, 3 февраля 2025
Суд отказался восстановить в должности главу Тляратинского района
17:07, 3 февраля 2025
Двое военных из Астраханской области убиты на Украине
14:31, 3 февраля 2025
Два бойца из Волгограда убиты в военной операции
14:05, 3 февраля 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Кубани
13:59, 3 февраля 2025
Пожар произошел на астраханском заводе после атаки беспилотников
13:19, 3 февраля 2025
Замгубернатора Ростовской области заподозрена в аферах с кредитами
Все события дня
Новости
Участник акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
05:22, 4 февраля 2025
Противник закона об иноагентах осужден в Грузии
Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
15:24, 3 февраля 2025
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
13:40, 3 февраля 2025
Афган Садыгов объявил сухую голодовку
Акция протеста в Тбилиси. 2 февраля 2025 г. Фото: https://ru.apa.az/evropa/situaciya-na-mitinge-u-tc-tbilisi-moll-v-stolice-gruzii-spokoinaya-601794
11:27, 3 февраля 2025
Акция протеста в Тбилиси отметилась нападениями на журналистов
Тамар Дадиани, фото "Кавказского узла"
03:39, 3 февраля 2025
Активисты рассказали о жестких задержаниях на акции протеста в Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
62
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Фото
10:54, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
12
Власти Грузии о "возможном мошенничестве" NED после атаки Маска на USAID
Фото
14:47, 2 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
38
Куда пойдут грузинские фрукты, если не на российский рынок?
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
62
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Фото
10:54, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
12
Власти Грузии о "возможном мошенничестве" NED после атаки Маска на USAID
Фото
08:32, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
10
Маск: "преступной организации USAID пора умереть". Власти Грузии о работе "друзей"
Фото
14:47, 2 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
38
Куда пойдут грузинские фрукты, если не на российский рынок?
Фото
08:35, 2 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
29
Исповедь или кривляние Якеменко? Что с подобным сейчас, и не только в России?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
03 февраля 2025, 15:24
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 февраля 2025, 09:38
Дагестан третий раз подвергся атаке дронов

Потасовка учителей в школе села Хлют. Кадр видео из телеграм-канала "Новости ННТ" https://t.me/newsnnt/9081
02 февраля 2025, 14:58
Директор школы в Дагестане отстранен после потасовки учителей

Тофиг Ягублу. Фото Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-tofig-yagublu/
01 февраля 2025, 18:58
Ягублу указал на нестыковки в версии обвинения

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше