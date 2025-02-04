Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев

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После суицида вынужденного переселенца Замира Квеквескира участники акции протеста в Тбилиси потребовали от властей активизировать борьбу с коррупцией и соблюдать права переселенцев.

3 февраля жители Грузии провели акцию около министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты в Тбилиси в знак солидарности с Замиром Квеквескиром и другими беженцами. Участники акции выразили протест против коррупции.

27 января беженец Замир Квеквескир попытался совершить суицид в агентстве по делам беженцев, 1 февраля он умер в больнице.

Участники акции протеста стояли около входа в министерство и держали плакаты с надписями: "Коррупция убивает", "Солидарность с беженцами", передал корреспондент "Кавказского узла".

Для таких беженцев, как Замир Квеквескир, ситуация безнадежная, отметила участница акции Майя. "Очень трудно пройти через бюрократические процедуры, преимущество дают социально незащищенным, тем кто родился в Абхазии. Даже тем, у кого есть статус ветерана боевых действий в Абхазии, трудно приобщить этот документ к делу", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Самой Майе удалось получить небольшую квартиру в правительственных дачах в Мцхнети, около Тбилиси. "Сейчас мы эту дачу продали и деньги использовали как первый взнос за ипотечную квартиру. Но не всем везет как нам. К сожалению, кто-то из беженцев смог получить несколько квартир на семью. А кто-то остался буквально на улице", – отметила она.

Майя рассказала, что является по профессии искусствоведом, но сейчас у нее бутик в Тбилиси.

Вынужденная переселенка из Сухуми Нана Гахария также указала, что беженцам в Грузии трудно отстаивать свои права. "Беженец, который остался наедине с такими проблемами, как Замир Квеквескир, должен знать, что все проблемы можно решить, стоя вместе. Спасибо беженцам, которые разделили нашу боль сегодня. У нас у всех были проблемы сегодня", – написала на своей странице в Facebook* Гахария, перевод публикации которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что требующие выполнить ранее данные властями общения о выделении жилья вынужденно переселенные лица и ранее прибегали к экстремальным формам протеста. Так, в 2010 году беженка Нана Пипия попыталась совершить суицид у здания министерства беженцев.

В 2012 году попытался также совершить суицид Вахтанг Чантуриа у здания министерства беженцев в Тбилиси.

В 2014 году в Поти беженка Дали Абурджания также попыталась совершить самоподжог.

В 2022 году беженец Зураб Чичошвили в знак протеста против выселения из социального совершил суицид, информировал телеграм-канал "Javakhadze | Джавахадзе".

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