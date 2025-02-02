Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Псоу"

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После реконструкции пропускная способность пункта пропуска на границе России и Абхазии будет увеличена в несколько раз.

Как информировал "Кавказский узел", туристы ранее неоднократно пожаловались, что пересечение границы между Россией и Абхазией занимает несколько часов, пока российские пограничники проверяют машины, людям приходится стоять в очереди под палящим солнцем, отметили они.

КПП "Псоу" на российско-абхазской границе является самым загруженным пунктом пропуска в РФ, и на его реконструкцию выделены значительные средства, чтобы увеличить пропускную способность, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Понимая важность этого пункта пропуска [КПП "Псоу"] и для жителей Абхазии, и для туристов, особенно в [летний] сезон, реализуется большой проект. Могу сказать, что более 10 млрд рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность в первую очередь по транспорту", – привел сегодня ТАСС слова Кириенко.

Часть работ планируется завершить к предстоящему летнему сезону, добавил он. "Будут реализованы этапы так, чтобы уже к этому сезону по крайней мере то, что можно сделать быстрее – такие простые, но важные для людей вещи, как достаточное количество туалетов, доступность питьевой воды, скамейки более удобные, навигация, более быстрое прохождение, заполнение таможенных документов – это то, что будет реализовано максимально быстро", – пояснил Кириенко.

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