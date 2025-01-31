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12:55, 31 января 2025

Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из города Шахты Ростовской области Руфат Алексеров, рассказывающий о коррупции, сообщил о пожаре в своем доме. Он считает, что это поджог.

"Наверное, все вам будут рассказывать, что было короткое замыкание - ничего подобного, мой дом подожгли", - заявил Алескеров на видео, опубликованном сегодня на его странице в социальной сети "ВКонтакте", у которой около 10 тысяч подписчиков. По данным на 12.37 мск публикация набрала 317 реакций , 83 пользователя соцсети сделали репост.

В социальной сети Руфат Алексеров ведет блог, в котором рассказывает о коррупции в Шахтах. 

В 2023 году блогер был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии по делу о фиктивном ДТП. Он вскоре вышел на свободу, так как суд засчитал ему время, проведенное в следственном изоляторе, пишет телеграм-канал RusNews.

Согласно обвинению по делу о фиктивном ДТП, блогер получил от страховой компании 1,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба. В 2021 году, когда его задерживали, в его доме провели обыски. Алексеров утверждал, что дело возбуждено из-за конфликта с мэрией Шахт и лично с бывшим сити-менеджером. Блогер неоднократно публиковал в соцсетях критические ролики о социальной ситуации в Шахтах, работе коммунальщиков. Алексеров числился помощником замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, сообщило ростовское издание "Панорама".

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Автор: "Кавказский узел"

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