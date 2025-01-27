Более 60 тысяч жителей Ингушетии остались без света

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В результате пожара на подстанции в Сунженском районе более 60 тысяч жителей лишены электроснабжения.

По данным администрации Сунжи, 62 525 абонентов в Сунженском районе Ингушетии остались без электроснабжения из-за пожара на подстанции.

Минувшей ночью электроснабжение частично восстановлено, ремонтные работы продолжаются, Сунженская райбольница снабжена резервным источником энергоснабжения, привел сегодня сообщение администрации ТАСС.

Вся территория района, кроме социальных объектов, остается без электричества. Погибших и пострадавших при пожаре нет, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника администрации Сунжи.

В Сунже на улице Трудовой загорелся масляный выключатель трансформатора на подстанции "Слепцовская 110", возгорание потушено пожарными, отметило управление МЧС по Ингушетии.

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