Махачкалинец пожаловался на фальсификацию дела о терроризме

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Житель Махачкалы Девлет Исмаилов заявил, что силовики сфабриковали в отношении него дело о создании террористического сообщества, а суд необоснованно заключил его под стражу.

Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в отношении жителя Махачкалы Девлета Исмаилова силовики возбудили уголовное дело о создании террористического сообщества, в этот же день он был задержан. 25 декабря 2024 года Исмаилов был заключен под стражу, а спустя полтора месяца после задержания, 6 декабря 2024 года, ему предъявили обвинение.

20 декабря 2024 года суд продлили срок содержания Исмаилова под стражей до 10 марта. Его адвокат обжаловал арест, попросив назначить подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защитник заявил, что у следствия нет доказательств о причастности Исмаилова к вменяемому ему преступлению, и что подозрения в отношении него необоснованные. Также он отметил, что в суде, который избирал Исмаилову меру пресечения, участвовал адвокат по назначению, а защитник Исмаилова не был извещен о дате и времени рассмотрения ходатайства следователя об аресте, что является нарушением права Исмаилова на защиту, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана.

Суд оставил без изменения постановление об аресте Исмаилова, которое вынес Советский райсуд Махачкалы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умершего 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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