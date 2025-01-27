Директор центра сейсмического мониторинга покинула Грузию из-за политических преследований

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Теа Годоладзе, которая руководит центром сейсмического мониторинга Грузии, уехала из страны, заявив, что находится в черном списке у властей. Она опасается, что судебную тяжбу с бывшим партнером власти могут использовать в политических целях.

Глава Национального центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе сообщила 26 января, что вынуждена уехать из Грузии, опасаясь ареста.

Годоладзе считает, что ее судебная тяжба с бывшим партнером может быть использована в политических целях. В прошлом году суд признал его виновным в насилии по иску Годоладзе, но апелляционный суд решение отменил. После этого бывший партнер обвинил ее в насилии над их ребенком, пишут "Новости-Грузия".

"Я не смогу ничего изменить, сидя в тюрьме. Я буду продолжать бороться извне. Я знаю гораздо больше и могу сделать гораздо больше, чем они думают", - приводит слова Годоладзе издание.

Также директор центра сейсмомониторинга заявила, что давно находится в "черном списке" у властей, так как критикует их за нарушение правил строительства, бездействие в предотвращении схода оползней и других стихийных бедствий, в частности, трагедии в Шови. Власти, в свою очередь, обвиняли ее в саботаже и нагнетании паники.

"Кавказский узел" писал, что 3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В феврале стало известно, что власти Грузии не планируют восстанавливать курорт, ссылаясь на то, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя развивать инфраструктуру. Теа Годоладзе, комментируя трагедию, заявляла, что большое количество жертв связано с отсутствием системы раннего оповещения. По ее словам, благодаря ей информация о сходе оползня поступила бы на два часа раньше и всех погибших можно было бы спасти.

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