Подозреваемые в похищении военных задержаны в Ростовской области

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Задержанные подозреваются в том, что похищали военных и требовали от них крупные суммы.

По данным силовиков, все задержанные входили в одну преступную группировку.

Подозреваемые, по версии силовиков, привлекли двух несовершеннолетних девушек для интернет-знакомств с военнослужащими-участниками спецоперации. После военных похищали и под угрозой применения насилия требовали от них более 3 млн рублей. Похитители представлялись сотрудниками полиции, а деньги требовали как условие невозбуждения уголовных дел за интимную связь с несовершеннолетними, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону по Ростовской области.

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