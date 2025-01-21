Активист из Калмыкии арестован по обвинению в экстремизме

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Делом об экстремизме обернулся лозунг бороться за свои права, "как на Украине", который уроженец Калмыкии прокричал на московском митинге в 2019 году.

Митинг, в котором участвовал Евгений Кикеев, проходил в Москве 31 августа 2019 года. Там активист призывал россиян бороться за свои права, "как на Украине". Ранее Кикеев проходил по "московскому делу", а в 2021 году попал в перечень "террористов и экстремистов".

Акции протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму состоялись летом 2019 года. СК провел обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов и организаторов протестов по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (статья 141 УК). Через несколько дней после обысков, 27 июля, в центре Москвы состоялась крупная несогласованная акция, по итогам которой было задержано рекордное число участников — от 1074, по официальным данным МВД, до 1373 человек, по данным проекта "ОВД-Инфо*. Спустя два дня СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК). Одновременно было возбуждено несколько отдельных уголовных дел о применении насилия к представителю власти.

Карточка Кикеева была в базе МВД в июле 2024 года, теперь ее там нет, что может свидетельствовать о его задержании, считают активисты. В августе источники сообщали, что суд постановил заключить Кикеева под стражу, поскольку против него заведено дело по статье 282 УК России "Возбуждение ненависти либо вражды к какой-либо социальной группе с применением или угрозой насилия". Сейчас активист находится в СИЗО, пишет телеграм-канал Activatica.org, насчитывающий 8725 подписчиков.

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