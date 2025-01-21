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12:30, 21 января 2025

Активист из Калмыкии арестован по обвинению в экстремизме

Евгений Кикеев. Фото: https://vkvideo.ru/video-212562685_456311030?ref_domain=podolyaka.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Делом об экстремизме обернулся лозунг бороться за свои права, "как на Украине", который уроженец Калмыкии прокричал на московском митинге в 2019 году.

Митинг, в котором участвовал Евгений Кикеев, проходил в Москве 31 августа 2019 года. Там активист призывал россиян бороться за свои права, "как на Украине". Ранее Кикеев проходил по "московскому делу", а в 2021 году попал в перечень "террористов и экстремистов".

Акции протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму состоялись летом 2019 года. СК провел обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов и организаторов протестов по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (статья 141 УК). Через несколько дней после обысков, 27 июля, в центре Москвы состоялась крупная несогласованная акция, по итогам которой было задержано рекордное число участников — от 1074, по официальным данным МВД, до 1373 человек, по данным проекта "ОВД-Инфо*. Спустя два дня СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК). Одновременно было возбуждено несколько отдельных уголовных дел о применении насилия к представителю власти.

Карточка Кикеева была в базе МВД в июле 2024 года, теперь ее там нет, что может свидетельствовать о его задержании, считают активисты. В августе источники сообщали, что суд постановил заключить Кикеева под стражу, поскольку против него заведено дело по статье 282 УК России "Возбуждение ненависти либо вражды к какой-либо социальной группе с применением или угрозой насилия". Сейчас активист находится в СИЗО, пишет телеграм-канал Activatica.org, насчитывающий 8725 подписчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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