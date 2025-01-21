Житель Ростовской области арестован за запрещенную символику

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Из-за двух публикаций в соцсети суд в Новочеркасске арестовал на 15 суток местного жителя Александра Басанского.

Житель Ростовской области Александр Басанский арестован на 15 суток, его признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Поводом для составления административного протокола на Басанского стали две публикации в соцсети "ВКонтакте" - флага из трех полос белого и синего цветов и фотографии майки с надписью "Команда Навального"*. За это мужчину обвинили в демонстрации запрещенной символики, пишет 20 января "ОВД-Инфо"**.

Дело Басанского рассматривал Новочеркасский городской суд. В постановлении по делу об административном правонарушении, опубликованном на сайте суда 20 января, сказано, что свою вину Басанский признал, заявил, что политические взгляды изменил, в оппозиции разочаровался. Суд при этом не установил обстоятельств, которые смягчили бы его вину, как, впрочем, не нашел и обстоятельств, вину отягчающих.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2018 года суд назначил Александру Басанскому, а также ряду других оппозиционеров, 30 часов обязательных работ за участие в протестной акции.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

** включен в реестр иностранных агентов.

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