RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:21, 21 января 2025

Житель Ростовской области арестован за запрещенную символику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за двух публикаций в соцсети суд в Новочеркасске арестовал на 15 суток местного жителя Александра Басанского.

Житель Ростовской области Александр Басанский арестован на 15 суток, его признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Поводом для составления административного протокола на Басанского стали две публикации в соцсети "ВКонтакте" - флага из трех полос белого и синего цветов и фотографии майки с надписью "Команда Навального"*. За это мужчину обвинили в демонстрации запрещенной символики, пишет 20 января "ОВД-Инфо"**.

Дело Басанского рассматривал Новочеркасский городской суд. В постановлении по делу об административном правонарушении, опубликованном на сайте суда 20 января, сказано, что свою вину Басанский признал, заявил, что политические взгляды изменил, в оппозиции разочаровался. Суд при этом не установил обстоятельств, которые смягчили бы его вину, как, впрочем, не нашел и обстоятельств, вину отягчающих.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2018 года суд назначил Александру Басанскому, а также ряду других оппозиционеров, 30 часов обязательных работ за участие в протестной акции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
04:26, 18 января 2025
Житель Кубани осужден за поджоги и попытку теракта
05:01, 13 января 2025
Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Кабардинке
Военный покидает воинскую часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:05, 13 января 2025
Военный из Северной Осетии осужден за оставление части
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03:42, 8 января 2025
Зоопарк в Шахтах принял на лечение спасенных в Анапе птиц
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Магомед Мутаев. Стоп-кадр видео AMC Fight Nights от 01.02.24, https://t.me/fightnightsofficial/1917
20 января 2025, 21:23
Дело об убийстве Мутаева дошло до суда

Мзия Амаглобели. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/165892-v-batumskom-gorodskom-sude-nachalsia-sudebnyi-protsess-po-delu-uchreditelia-batumelebi-mzii-amaglobeli
20 января 2025, 16:40
Амаглобели объявила голодовку в грузинской тюрьме

Сотрудники полиции задерживают Ниямеддина Ахмедова. Фото https://www.turan.az/ext/news/2022/3/free/Social/ru/2117.htm
20 января 2025, 16:05
Соратники сообщили о голодовке азербайджанского оппозиционера Ахмедова

Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы от 16.01.25, https://t.me/moscowcourts/5635 и https://t.me/moscowcourts/5642.
20 января 2025, 14:50
Обжалован арест уроженцев Ингушетии по делу о теракте в Москве

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше