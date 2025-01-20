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18:43, 20 января 2025

Сняты ограничения на выезд фур по Военно-Грузинской дороге

Cкопление машин в пункте пропуска "Верхний Ларс". Фото: https://region15.ru/v-severnoj-osetii-vyezda-v-gruziyu-ozhidayut-svyshe-750-bolshegruzov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" отменен после расчистки Военно-Грузинской дороги.

Как писал "Кавказский узел", с 17.15 мск 19 января выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

С 15.50 мск 20 января разрешено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, сообщает в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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