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22:17, 19 января 2025

В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 1500 автомобилей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры почти 1500 автомобилей. В связи с плохими погодными условиям проезд через российско-грузинскую границу закрыт.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 17.15 мск движение большегрузных машин на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из России было запрещено в связи с "ухудшением погодных условий на территории Грузии".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным на 22.15 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" выезда на территорию Грузии ждут 1436 транспортных средств, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. 

"В связи с погодными условиями проезд закрыт!" - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 20 января также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -8 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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