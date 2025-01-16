Ростовский правозащитник оштрафован на 10 тысяч рублей

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 10 тысяч рублей Ростислава Павлищева, признав публикацию в соцсети участием в деятельности нежелательной организации.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2021 года суд в Ростове-на-Дону назначил Ростиславу Павлищеву 10 суток ареста, признав его виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. В конце декабря 2021 года Ростовский облсуд оставил в силе арест по этому делу.

Ростовского правозащитника Ростислава Павлищева, проживающего за пределами России, оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В постановлении Кировского районного суда Ростова-на-Дону говорится, что Павлищев опубликовал в инстаграме** "графические материалы", в том числе, содержащие эмблему нежелательной организации.

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