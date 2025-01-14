Житель Дагестана пожаловался на фальсификацию дела о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Дышниев, арестованный по делу о терроризме, заявил, что следователь сфабриковал материалы, а суд необоснованно поместил его под стражу.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года силовики в Дагестане возбудили уголовное дело о терроризме и 8 декабря задержали в качестве подозреваемого местного жителя Руслана Дышниева. 9 декабря 2024 года Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следователя арестовал его до 29 января текущего года.

Адвокат Дышниева обжаловал арест подзащитного. В жалобе он заявил, что следователь сфальсифицировал дело, и что содержание под стражей Дышниева незаконно и необоснованное. Защитник также заявил, что суд первой инстанции не проанализировал в должной мере возможность более мягкой меры пресечения, что в изоляторе у Дышниева может ухудшиться здоровье, и что у него есть малолетний ребенок, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана.

Адвокат также в жалобе отметил, что один тот факт, что Дышниеву вменяется тяжкая статья, не может быть основанием для того, чтобы помещать его под стражу. Однако суд отказался удовлетворить его жалобу. "Доводы жалобы о непричастности подозреваемого к инкриминируемому преступлению, не могут быть предметом рассмотрения в настоящем судебном разбирательстве по вопросу о мере пресечения", – сказано в апелляционном постановлении.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане ранее широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умершего 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердили в МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.