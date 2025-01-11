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10:31, 11 января 2025

Участник СВО из Батайска осужден за нападение на полицейского

Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к одному году и девяти месяцам заключения участника военной операции на Украине из Батайска Евгения Денишенко, признав его виновным в избиении знакомой и нападении на сотрудника полиции.

Согласно материалам дела, участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Батайска Евгений Денишенко избил свою знакомую и угрожал ей убийством, размахивая ножом. На место прибыли полицейские и Денишенко напал на одного из них, ударив его ногой.

Батайский городской суд признал Евгения Денишенко виновным в угрозе убийством и в применении насилия по отношению к представителю власти, и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд счел смягчающими обстоятельствоми участие Денишенко в СВО и наличие у него медали "За отвагу". Адвокат Денишенко обжаловал приговор, но Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил его без изменений, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте этого суда.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 10 августа 2024 года стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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