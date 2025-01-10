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22:19, 10 января 2025

Информация о розыске озадачила активиста из Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данные о федеральном розыске по статье о сбыте наркотиков, указанные в справке об отсутствии судимости, удивили активиста из Геленджика Ивана Шукшина. Он связал интерес силовиков со своими публикациями в соцсетях о нарушениях в ходе выборов, но не получал официальных сообщений следствия.

Иван Шукшин, который наблюдал за выборами в Геленджике, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему в 2024 году понадобилась справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования. В связи с этим, он через "Госуслуги" обратился в МВД РФ с запросом на ее выдачу. 31 декабря 2024 года ему выдали справку (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ней указано, что в базах данных МВД не имеется сведений об его "осуждении на территории Российской Федерации", "факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на территории Российской Федерации". При этом в конце документа, в разделе "дополнительная информация" говорится, что "22.07.2024 ОП (Центрального округа) УМВД России по г.Краснодару ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявлен в федеральный розыск в совершении преступления, предусмотренного частью 2 прим.1 статьи 228 УК РФ (сбыт наркотиков - прим. "Кавказского узла")". 

Шукшин отметил, что был крайне удивлен такой информацией. По его словам, они никогда наркотики не употреблял, не распространял, не хранил и не знает даже, как они выглядят. 

Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь

Иван полагает, что возможно это «опечатка». По его мнению, дело действительно возбуждено, но по другой статье - о клевете (статья 128.1 УК РФ - прим. "Кавказского узла"). По его словам, накануне получения справки ему звонил следователь, который не представился, и приглашал прийти для опроса, употребляя слова «клевета», «распространение сведений». "Какая именно клевета, в отношении кого, где я ее распространял, следователь не сказал и обещал объяснить, когда я приду к нему. Я предложил выслать мне повестку и основания вызова, в качестве кого он меня вызывает и по какому делу, но повестки не получил. Никто меня официально не извещал о том, куда именно я должен прийти. Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь. Именно поэтому я и направил запрос, чтобы удостовериться, что в отношении меня нет никаких дел или наоборот есть", - пояснил Шукшин.

Шукшин склоняется к версии, что дело завели именно по факту клеветы, так как он критиковал власть за нарушения на выборах в соцсетях, но не считает это «криминалом», потому что это его гражданское право на свободу слова и он никакой клеветы не распространял, а говорил и писал только то, что наблюдал в ходе выборов. 

"Кавказский узел" писал, что в частности на выборах осенью 2023 года Шукшин информировал о задержании наблюдателя Валентины Шостак.

 После получения справки он обратился к адвокату, который выяснил, что его делом "занят Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) управления Следкома РФ в Краснодаре".  "Адвокат направил ходатайство следователю на ознакомление с делом, но следователь сказал ему «ждать». Вот и ждем", - рассказал Иван Шукшин.

Опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты полагают, что ошибка в справке может быть как «умышленной», так и простой опиской при внесении данных в систему МВД.

"Если адвокат подал ходатайство о «знакомстве с делом» и знает, кто его рассматривает, то значит дело реально существует", - считает адвокат Анна Половинская. По ее словам, адвокату Шукшина следует связаться со следователем, в чьем производстве находится дело. "По выданной информации в справке легко обнаружить должностное лицо, которое принимало это процессуальное решение и основания к принятию такого решения. Если адвокат выяснил, кто следователь, то он может прийти на прием и узнать подробности и сообщить своему клиенту", - сказала она.

Половинская полагает, что Шукшину следует вспомнить, не терял ли он из вида свой паспорт или телефон. "Свой автомобиль или квартиру никому не давал для пользования? Вариантов от мошенничества до обычной описки может быть тысяча, равно как и возможности фальсификации уголовного дела", - пояснила она. В своей практике адвокат подобных эксцессов не припомнила.

Адвокат Мария Спасибухова полагает, что случившееся "может быть технической ошибкой". "Нужно обратиться с соответствующим заявлением в МВД, лучше электронно и получить официальный ответ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Алексей Аванесян указал, что что если сам разыскиваемый не хочет или не может заняться данным вопросом, он должен заключить соглашение с адвокатом, а тот в свою очередь должен «написать адвокатский запрос, выяснить и получить на руки постановление о розыске, где должна быть ссылка на уголовное дело". "Запрос поможет решить проблему по поиску причин такой записи в справке МВД", - пояснил Алексей Аванесян. Он не исключает, что это "техническая описка".

Адвокат Шукшина отказался от комментариев. 

Источник в МВД разъяснил корреспонденту "Кавказского узла", что справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования выдаются органами МВД. Цели получения справки разные - от трудоустройства, получения лицензии до оформления ПМЖ в другой стране, для получения разрешений на оружие, охранную деятельность, адвокатскую деятельность и другие лицензии. 

"Ведение учета осуществляется органами МВД России через «Информационный центр МВД РФ» и его региональные подразделения. Информация хранится в федеральной базе данных МВД. В данный реестр вносятся лица, в отношении которых уже вынесен приговор суда; ведется или велось уголовное преследование; уголовное преследование было прекращено. Для получения справки гражданин должен подать заявление через МФЦ, портал "Госуслуги" или в подразделении МВД. Если нужны уточнения по информации в справке, гражданин сам без адвоката может подать запрос через тот же МФЦ, Госуслуги или МВД и получить официальное разъяснение, что это все может значить. Если это описка, то ее обязаны устранить, а если возбуждено дело, то об этом так же обязаны сообщить", - уточнил источник в МВД РФ.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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