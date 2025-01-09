Ингушетия и Дагестан отличились высоким уровнем безработицы

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Уровень безработицы в Ингушетии превышает среднероссийский в 11 раз, а в Дагестане в 2,3 раза, оба показателя являются наихудшими среди регионов.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2024 года республики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стали аутсайдерами рейтинга по динамике зарплаты. В Ингушетии зарплата половины жителей превысит 100 тысяч рублей не ранее чем через 18 лет – это худший результат по стране, следует из данных рейтинга.

Согласно данным Росстата, по состоянию на сентябрь-октябрь 2024 года 25,4% трудоспособных жителей Ингушетии не имели работы, что является наибольшим показателем среди регионов страны. Средняя безработица в России составляет 2,3%, таким образом выходит, что уровень безработицы в Ингушетии превышает этот показатель в 11 раз.

В количественном отношении больше всего безработных жителей в Дагестане – в республике из 1,5 миллиона трудоспособных жителей нет работы у 168 тысяч человек. В Дагестане уровень безработицы составил 11%. Республика среди регионов страны занимает предпоследнее место, расположившись второй с конца списка – перед Ингушетией.

Согласно данным Росстата, в сентябре-октябре 2024 года безработица в Северной Осетии составила 8%, в Чечне – 7,7%, в Карачаево-Черкесии – 7,2%, в Кабардино-Балкарии – 4,8%, а в Ставропольском крае – 3,3%.

Из данных Росстата следует, что Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) среди других регионов стал последним по уровню средней зарплаты, которая составляет 47,5 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше, чем в среднем по России (84 тысячи рублей). При этом наихудшая ситуация в Ингушетии, где средняя зарплата, согласно данным Росстата, в сентябре-октябре 2024 года составила 39 тысяч рублей.

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