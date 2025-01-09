Начальник тюремной больницы осужден в Кабардино-Балкарии за покушение на убийство

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Суд приговорил к девяти годам заключения начальника тюремной больницы Муслима Джаппуева, признав, что из ревности к коллеге он заказал убийство сотрудника СИЗО.

По версии следствия, 43-летний бывший начальник филиала больницы медсанчасти № 7 ФСИН в ИК-3 в селе Каменка Муслим Джаппуев испытывал чувства к сотруднице УФСИН, у которой был молодой человек – 28-летний сотрудник СИЗО-1. Из ревности Джаппуев решил заказать его убийство и обратился к одному из осужденных, чтобы тот нашел исполнителей убийства. Взамен он пообещал осужденному выдать справку о тяжелом заболевании, благодаря которой тот смог бы освободиться

Заключенный обратился на телефон доверия ФСИН и дальше его общение с Джаппуевым фиксировалось сотрудниками ФСБ. Так, согласно материалам дела, Джаппуев заявил, что желает, чтобы его соперник был не просто убит, а сожжен в машине, чтобы испытывал страдания. Однако это было трудновыполнимым и поэтому заключенный предложил его застрелить. Джаппуев согласился, сообщила сегодня газета "Юга".

28-летний сотрудник СИЗО-1 рассказал, что в 2017-2018 годах познакомился с сотрудницей ФСИН, они какое-то время встречались. Спустя время она ему сказала, что с ним хочет пообщаться Муслим Джаппуев. Джаппуев не поверил сотруднику СИЗО, что сотрудница ФСИН состоит с ним в отношениях, он поехал вслед за ним на машине и увидел, как девушка садится в машину к сотруднику СИЗО. Через несколько часов Джаппуев позвонил ему и сказал, что во всем убедился. На этом сотрудник СИЗО считал ситуацию исчерпанной.

Во время суда и следствия Муслим Джаппуев не признал вину, он заявил, что осужденный, на показаниях которого основано обвинение, страдает психическим заболеванием. Чегемский районный суд приговорил Джаппуева к девяти годам заключения, признав его виновным в покушении на организацию заказного убийства группой лиц по предварительному сговору. Его защита обжаловала приговор, однако Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его без изменений.

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