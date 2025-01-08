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15:33, 8 января 2025

Дипломаты отчитались о неудачных попытках освободить 18 моряков из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три грузовых судна и 18 членов экипажа, граждан Азербайджана, более двух месяцев удерживаются в Эритрее из-за захода в территориальные воды страны во время непогоды. Дипломатические усилия по их освобождению пока не принесли результата.

МИД Азербайджана предпринимает меры для освобождения 18 граждан страны, удерживаемых в Эритрее. Это члены трех судов, плавающих под флагом Азербайджана и вошедших без разрешения в территориальные воды африканской страны из-за ухудшения погодных условий.

 Три судна, плавающие под флагом Азербайджана, были задержаны в Эритрее в ноябре прошлого года. МИД Азербайджана предпринимают шаги для освобождения задержанных 18 членов их экипажей – граждан страны, отчиталось ведомство  8 января.

 "7 ноября 2024 года грузовые суда «CMS Pahlavan», «CMS Igid» и «CMS-3», эксплуатируемые азербайджанским филиалом международной компании «Caspian Marine Services B.V.», и плавающие под государственным флагом Азербайджана, во время следования из Суэцкого канала в направлении Абу-Даби (ОАЭ) из-за ухудшения погодных условий были вынуждены зайти в территориальные воды государства Эритрея», - в частности говорится в сообщении МИД Азербайджана.

 Несмотря на то, что во время прохода судов была предпринята попытка установления связи с портовыми властями Эритреи, информацию о запросе разрешения на вхождение кораблей в территориальные воды африканской страны, передать не удалось, отметили в МИД Азербайджана.

"Суда и 18 членов их экипажа были задержаны и это было обосновано тем, что заход кораблей  в территориальные воды Эритрее в 12-мильной зоне был незаконным.  Все 18 человек являются гражданами Азербайджана", - подчеркивается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

После того, как первоначальная информация об инциденте 7 ноября 2024 поступила в МИД Азербайджана, стали предприниматься дипломатические шаги для освобождения судов и граждан Азербайджана, далее говорится в сообщении.

Через посольства Азербайджана в Эфиопии и России эритрейской стороне были направлены ноты о том, что заход судов в территориальные воды Эритреи в условиях непогоды "не противоречил международно-правовым нормам". Кроме того, были проведены соответствующие встречи в МИД Эритреи, посольствах этой страны в Турции и Москве, далее сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Работа по решению вопроса, освобождению судов и экипажей, а также оказанию необходимой консульской и правовой помощи, продолжается, подчеркивается в заключение пресс-релиза.

В Государственном морском и портовом агентстве Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что о задержании трех азербайджанских судов в Эритрее проинформированы государственные органы этой страны, ответственные за морской транспорт, и Международная морская организация  и ее представительство в Эритрее.

Источник в азербайджанском филиале компании «Caspian Marine Services B.V.» сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что члены экипажей не содержатся под стражей, а находятся на самих кораблях, без права покидать их.  При этом они своевременно обеспечиваются продовольствием и другими предметами потребления, сказали в компании.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Азербайджан задерживал астраханский сухогруз "Ватан-1" за долги, однако спустя время власти разрешили морякам покинуть порт Баку.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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