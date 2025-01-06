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07:46, 6 января 2025

Близкие жителя Чечни пожаловались на его необоснованное уголовное преследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший силовик Рамзан Миназаев приговорен к лишению свободы за участие в банде в Ставрополе в 2020-2022 годах, хотя у защиты есть доказательства и свидетели, что он в этот период не покидал Чечню.

По словам жены жителя Чечни Рамзана Миназаева Хеди Миназаевой, ее мужа необоснованно осудили по обвинению в участии в банде.

"Он десять лет, с 2001 до 2011, прослужил в МВД, боролся с незаконными вооруженными формированиями, а из него делают бандита. У нас четверо детей, которые уже два года остаются без отца, я инвалид. 6 декабря Ставропольский краевой суд осудил его за преступление, которого он не совершал на 12 лет лишения свободы. Его обвиняли в том, что он в 2020-2022 годах участвовал в ряде преступлений в Ставрополе в составе банды. Но в 2020 году он не ездил в Ставрополь. У нас тогда был очень жесткий карантин – даже со своего двора нельзя было выйти", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Позже Миназаев занимался ремонтом бытовой техники, и параллельно таксовал. Но он все время был в пределах республики – это подтверждают как свидетели, так и детализация его разговоров. Кроме того, ремонтный центр, где он работал, выдал справку, что он никуда не ездил. Единственный раз он был в Ставрополе в 2022 году, когда как таксист один раз отвез туда двух человек и больше его там не было, продолжила его жена. "Когда этих людей арестовывали, его там тоже не было", – отметила она.

При этом, по словам Миназаевой, судья отказался приобщить детализацию телефонных разговоров за 2020 год, доказывающую невиновность ее мужа, и стремился оттянуть рассмотрение вопроса о ней. "Детализация хранится в базе данных три года, а потом уничтожается. И судья пытался затянуть ее истребование, чтобы ее списали. Но ее в итоге истребовал наш адвокат. В деле также упоминалось, что муж якобы использовал полицейское удостоверение – но он сдал его, когда увольнялся", – отметила она.

Осужденный по одному делу с Миназаевым Умар Сулбанов, которого некоторые называют "вором в законе", приходится дальним родственником Миназаеву. Но познакомились они в декабре 2020 года на похоронах общей дальней родственницы, при том, что первый инкриминируемый Миназаеву эпизод относится к июню 2020 года, когда они знакомы не были, отметил адвокат Миназаева Денис Кудуков.

"Детализация также подтвердила, что в 2020 году он не выезжал за пределы Чечни. Кроме того, в дни, когда происходили преступления, в участии в которых его обвиняют. Он был на днях рождения родственников, и те хорошо это запомнили", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кудуков указал на странности в показаниях одного из потерпевших по эпизодам 2022 года, который на следствии заявил, что Миназаев угрожал ему расправой, но на судебном заседании заявил, что никаких угроз не было. "На аудиозаписи встречи потерпевшего с Сулбановым, голос моего подзащитного не идентифицирован. При этом многие свидетели обвинения были секретными, дававшими показания измененными голосами из других помещений, и они рассказывали, что мой подзащитный якобы подробно признавался им в совершении преступлений", – подчеркнул защитник.

Он отметил, что подаст апелляцию, как только получит мотивировочную часть приговора.

Источник, близкий к защите одного из подсудимых, на условиях анонимности отметил, что, по его мнению, обвинение Миназаева во многом возникло из-за желания силовиков отчитаться о разоблачении очередной банды. "У банды один из признаков – устойчивая деятельность. Если бы там были только эпизоды 2022 года (где роль Миназаева тоже непонятна), то никакой устойчивой деятельности бы не было, и конструкция бы рухнула, а если удается протянуть это в 2020-й – то как раз и появляется та самая устойчивость", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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